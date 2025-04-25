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Премьер-лига
Заря
25.04.2025 18:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 10:58 |
36
0

Заря – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура чемпионата Украины состоится 25 апреля в 15:30

25 апреля 2025, 10:58 |
36
0
Заря – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Заря – Левый Берег

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Зарей» и «Левым Берегом».

Встречу примет стадион «Динамо им. Валерия Лобановского» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Александр Омельченко из Славянска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Заря – Левый Берег
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Левый Берег Киев Заря Луганск
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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