«Сыграл плохо». В Испании оценили игру Цыганкова в матче против аутсайдера

24 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Леганес» и «Жирона». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

В стартовом составе «Жироны» с первых минут на поле вышел вингер Виктор Цыганков, который сыграл весь матч. Несмотря на высокие оценки украинца от статистических порталов, испанские журналисты обвинили футболиста в плохой реализации:

«Далеко не лучший игрок в этом противостоянии. Имел две возможности, чтобы забить. В первом эпизоде соперник вынес мяч фактически из линии ворот. Во втором моменте Цыганков пытался нанести точный удар, но из-за солнца не сумел разобраться лучше. Во втором тайме сыграл плохо», – считают в Испании.

«Жирона» набрала 35 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице. От зоны вылета каталонский клуб отделяет всего три очка. Подопечные Мичела сыграют пять матчей до завершения чемпионата, а соперниками станут Мальорка, Вильярреал, Вальядолид, Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид.