Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Манчестер Юнайтед может заменить Мудрика в Челси
Англия
25 апреля 2025, 10:39 |
342
0

Звезда Манчестер Юнайтед может заменить Мудрика в Челси

Алехандро Гарначо близок к смене клубной прописки

25 апреля 2025, 10:39 |
342
0
Звезда Манчестер Юнайтед может заменить Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может изменить клубную прописку в летнее трансферное окно, но остаться в АПЛ.

По информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, в услугах аргентинца заинтересованы представители лондонского «Челси», которые продолжают искать замену дисквалифицированному Михаилу Мудрику.

Сообщается, что переход 20-летнего аргентинца возможен, если клуб и игрок получат предложения, отвечающие их требованиям. В услугах футболиста также заинтересованы «Атлетико» и «Наполи».

В нынешнем сезоне в активе Алехандро Гарначо 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Юнайтед»

По теме:
«Уникальный». Президент Лестера объяснил, почему Варди решил покинуть клуб
ФОТО. Гвардиола сошелся с женой. Это случилось на Пасху
ФОТО. Жена футболиста Манчестер Сити показала великолепные формы
Алехандро Гарначо Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Футбол | 25 апреля 2025, 09:04 1
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»

Легендарный тренер – о трансфере Япа Стама в «Лацио»

Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Футбол | 24 апреля 2025, 22:17 1
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»

Аргентинец – о бывшем тренере Тито Виланове

Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Теннис | 24.04.2025, 19:31
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
Теннис | 25.04.2025, 08:39
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Нах*й этот спорт, нах*й теннис, нах*й это все»
«Сыграл плохо». В Испании оценили игру Цыганкова в матче против аутсайдера
Футбол | 25.04.2025, 10:29
«Сыграл плохо». В Испании оценили игру Цыганкова в матче против аутсайдера
«Сыграл плохо». В Испании оценили игру Цыганкова в матче против аутсайдера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 17
Футбол
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 81
Футбол
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем