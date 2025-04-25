Звезда Манчестер Юнайтед может заменить Мудрика в Челси
Алехандро Гарначо близок к смене клубной прописки
Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может изменить клубную прописку в летнее трансферное окно, но остаться в АПЛ.
По информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, в услугах аргентинца заинтересованы представители лондонского «Челси», которые продолжают искать замену дисквалифицированному Михаилу Мудрику.
Сообщается, что переход 20-летнего аргентинца возможен, если клуб и игрок получат предложения, отвечающие их требованиям. В услугах футболиста также заинтересованы «Атлетико» и «Наполи».
В нынешнем сезоне в активе Алехандро Гарначо 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 51 матче за «Манчестер Юнайтед»
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