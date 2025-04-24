Мечта Шона Дайча. Сборные лучших в АПЛ по выносам, кроссам и ударам головой

Сборная лучших в чемпионате по показателю голов, сборная лучших по показателю голевых пасов, сборная лучших по средней оценке – это уже «золотой стандарт», однако этим никого не удивишь. Сборная лучших по росту – это уже лучше, однако не слишком полезно: вот узнаешь ты, что Берн самый высокий среди крайних защитников в АПЛ, и как используешь эту информацию? Другое дело – сборные по каким-то неочевидным статистическим показателям. И знакомиться с такими интересно (потому что каждый второй представитель – неожиданный), и во время совместного просмотра матчей можно похвастаться перед другом/коллегой, что вот настолько глубокие знания имеешь! Вот я посидел, посмотрел на футболистов «Тоттенхэма», которые сбились на навесы в матче против «Ноттингем Фореста» (51 кросс за 90 минут!), и подумал: вот оно! И сел разбираться, кто в этой простой «игре в навес» лучший...

Вашему вниманию представлено 3 сборных лучших футболистов АПЛ: по выносам, по точным кроссам и по ударам головой за матч. Будем использовать схему 4-3-3 и ее вариации. Для попадания в команду футболисту было необходимо выйти на поле минимум в 20 матчах чемпионата, потому что как мы можем привлекать исполнителя в сборную, если совсем не видели его в игре? В случае равенства средних показателей выбирали того, кто сыграл больше минут: его выборка объективнее.

Лучшие по выносам, команда «Выбивай подальше»

На воротах нашей прямолинейной команды будет стоять Поуп, который, если бы не существовало Викарио с его показателем в 1.5 выноса за матч, опередил бы своего ближайшего преследователя аж в полтора раза. Здесь фиксируем интересный момент: оба лучших кипера чемпионата в аспекте игры на втором этаже еще и являются хорошими шот-стопперами. Просто регулярно снимать подачи недостаточно, чтобы играть в АПЛ. В обороне Поупу больше всего помогут Мурильо и Брентуэйт – крепкие ребята, выступающие за клубы, которые большую часть матчей сезона провели в глухой обороне. На краях им, если понадобится, помогут Ван-Биссака (а вы представьте: «МЮ» отдал защитника, который и крут в дуэлях внизу, и выносы делает, а теперь сам пропускает пачками) и наш Миколенко. Украинец, кстати, имеет очень крутые оборонительные показатели и посредственные атакующие – было бы круто увидеть его в команде с тройкой центральных защитников. Как крайний центральный вписался бы прекрасно.

В полузащите Ндиди, Соучек и Нергор. Команды 2-х из 3-х находятся во второй половине таблицы, еще одного – в самой ее сердцевине, так что их присутствие здесь неудивительно: чтобы спастись от пропущенного, клубы заставляют глубоко садиться даже своих хавов. В линии атаки Уаттара (хотя он не такой уж и большой – 177 см), а также Мбемо и Харрисон (беру свои слова назад: по сравнению с этими великанами ростом 1.71 и 1.75 Уаттара очень даже высокий). Последние двое утверждают доминирование своих команд в нашей сборной – уже 2 исполнителя из «Брентфорда» и аж 3 из «Эвертона». Возглавит эту сборную Нуну Санту, ведь именно его «Ноттингем» является лидером рейтинга клубов дивизиона по количеству выносов мяча из штрафной – 30.5, на 2 больше, чем у кого-либо другого. Кстати, ближайший – «Эвертон». Предполагаю, что, если бы не увольнение Дайча, лучшими были бы именно «ириски». Впрочем, они и так доминируют в аспекте, поэтому говорим «спасибо!» Шону и идем дальше.

Лучшие по точным кроссам, команда «Уже загружаю»

Ни один вратарь АПЛ не имеет кроссов в этом сезоне, поэтому вынуждены искать альтернативу. С этим легко: предполагаем, что больше всего такой команде будет полезен кипер, который может сделать точный дальний пас. Если так, то наш кандидат – Пикфорд с показателем в 391 успешно выполненный лонгбол в чемпионате. Итак, кроссы будут вешать за него. Кто? Эступиньян и Порро, которые опередили в том числе Диня и ТАА, которые проводят сильный сезон. Определенный вклад смогут внести Мурильо и ван Хекке – одни из немногих центральных защитников, способных не только разбрасывать мячи на фланги, но и направлять их с флангов в центр штрафной площади. В полузащите похожую функцию у нас выполнят Перейра, Кук и Райс. Если бы не последний, тройка получилась бы совсем гиковской. Но и так хорошо.

Центральные нападающие нечасто выполняют кроссы, потому что обычно в момент, когда те на флангах, в штрафной зоне никого нет... Однако некоторые команды решают этот вопрос благодаря регулярным врываниям в штрафную полузащитников. Один из таких клубов – «Фулхэм», который не против, чтобы Хименес, кроме реализации моментов, еще и загружал мячи на партнеров. Среди крайних наиболее успешные – Нету, который еще в прошлом сезоне выполнил 9 голевых в АПЛ за «Вулвз» и теперь, кажется, получил карт-бланш от тренера на навесы в новом клубе, и Мбемо, для которого это упоминание – уже второе за сегодня. Сам делает подачи на чужие ворота, сам снимает их же у своих – чрезвычайно полезный футболист. Тренировать эту команду будет Марко Силва, потому что именно его «Фулхэм» является лучшим в стране по количеству точных кроссов в штрафную площадку за игру. Да, еще он лидер по неточным, однако этот факт мы проигнорируем.

Лучшие по ударам головой, команда «Давай на голову»

У нас есть только 2 вратаря, которые наносили удары по воротам соперников головой в этом сезоне. Оба сделали это только по разу и оба не попали в створ – было трудно выбрать, кого взять. Однако принял решение включить в команду Кепу: он выполнил свою попытку за меньшее количество минут. Если нашему коллективу потребуется помощь на стандарте на последних секундах поединка, испанец может быть полезным. Хотя, конечно, больше пользы принесут те же центральные защитники – Миленкович и Лакруа. Появление первого свидетельствует о присутствии представителя «Ноттингема» в каждой из наших команд – вот настолько хорошо коллектив играет в простой футбол. Головой могут сыграть и наши фланговые защитники – Гвардиол и Джастин. Интересно, что команды обоих провалили сезон – возможно, именно поэтому футболистам приходилось чаще своих коллег по амплуа помогать команде отличиться в атаке.

Наша полузащита – достаточно звездная. Здесь и победитель ЛЧ Каземиро, и автор в том числе победных голов головой в АПЛ Мерино, и Соучек – тот, который успевает поиграть сегодня и за нашу команду лучших по выносам, и за сборную лидеров по ударам головой. В тройке нападающих используем таранных форвардов. Один из них – Холанд, это более-менее ожидаемо. Присутствие среди сборников Калверт-Льюина также не должно впечатлять: в последние годы форвард сдал во многих аспектах игры, однако до сих пор, как и раньше, умеет выигрывать борьбу за мяч на втором этаже. Ну и последний наш пазл – таргетмен Онуачу. С его ростом в 201 сантиметр неудивительно, что он попал в этот перечень. А возглавит нашу команду, вы не поверите, Арне Слот. Да-да, именно его «Ливерпуль» является лидером АПЛ по количеству ударов головой по воротам соперников за матч – 2.9. Что интересно, «Манчестер Сити» по аспекту аж 12-й (2.3) – следовательно, кроме Холанда и Гвардиола, здесь забить мяч головой никто и не пытается.

Лидеры по футболистам в составах (если человек в 2-х категориях, то это +2):

5 – «Эвертон»

3 – «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Борнмут», «Вест Хэм»

Отдельно отмечаю, что ни в одной из команд нет представителей «Ливерпуля» (ну, кроме тренера). Футбол будущих чемпионов часто называют простым, и с этим можно спорить, однако он точно не является прямолинейным. Чей таким можно считать, так это «Ноттингема». «Вест Хэм», «Брентфорд» и «Борнмут» – команды, которые готовы на упрощение игры ради того, чтобы их лучшим футболистам было комфортнее. Интересная ситуация у «Эвертона»: клуб собрал у себя исполнителей, которые тяготеют к упрощению игры, однако Мойес на протяжении всей карьеры стремился к балансу в этом вопросе – ждем большую активность «ирисок» во время трансферного окна летом. Кроме «Ливерпуля», в десятке есть всего 2 клуба, которые не имеют представительства ни в одной из наших сборных, – это «Астон Вилла» и «Челси». Возможно, из-за того, что эти команды игнорируют футболистов-функций, которые умеют только делать кроссы/только выносить мяч/бить только головой. По ощущениям, где-то так и есть.

Глобальных выводов не будет. Хотя, может, только один: нет никакой корреляции между представительством футболистов в нашей сборной и успехами их команд в сезоне. «Арсенал» имеет 2-х игроков и возьмет серебро, «Лестер» с парой вылетает в ЧШ. Нет «Ливерпуля», но и «Ипсвича» тоже. Отсутствуют игроки не только «Челси», но и «Тоттенхэма», хотя сезон для клубов совершенно разный. Нет такого, что аутсайдеры играют проще лидеров. Нет. Прямолинейный или изысканный и содержательный футбол – это лишь средства, а не гарантии успеха или факторы, которые увеличивают вероятность провала. Если твоя игра – поставлена и организована, то неважно, во что именно ты играешь. В конечном итоге все решает не идея – а ее реализация.