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Германия
25 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:31
209
0

Экс-игрок Динамо: «Мечтаю играть за Реал или Манчестер Сити»

Тимофей Солодаренко хочет попробовать свои силы в европейском футболе

25 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:31
209
0
Экс-игрок Динамо: «Мечтаю играть за Реал или Манчестер Сити»
Instagram. Тимофей Солодаренко

Бывший защитник киевского «Динамо» Тимофей Солодаренко, недавно перебравшийся в расположение бременского «Вердера», рассказал о своей футбольной мечте.

– Какая твоя мечта в футболе?

– Мечтаю однажды выступать за Реал (Мадрид) или Манчестер Сити. Буду много работать, чтобы это стало реальностью.

Еще мечтаю, чтобы мой младший брат тоже играл рядом со мной левого центрального защитника, а я правого, это было бы конечно круто, он кстати тоже играет за Вердер U-14.

Солодаренко вызвался в расположение юношеской сборной Украины, где провел два матча и забил один гол – в ворота Румынии (4:2). Первая команда Вердера занимает восьмое место в Бундеслиге, набрав 45 баллов.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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