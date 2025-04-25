Экс-игрок Динамо: «Мечтаю играть за Реал или Манчестер Сити»

Бывший защитник киевского «Динамо» Тимофей Солодаренко, недавно перебравшийся в расположение бременского «Вердера», рассказал о своей футбольной мечте.

– Какая твоя мечта в футболе?

– Мечтаю однажды выступать за Реал (Мадрид) или Манчестер Сити. Буду много работать, чтобы это стало реальностью.

Еще мечтаю, чтобы мой младший брат тоже играл рядом со мной левого центрального защитника, а я правого, это было бы конечно круто, он кстати тоже играет за Вердер U-14.

Солодаренко вызвался в расположение юношеской сборной Украины, где провел два матча и забил один гол – в ворота Румынии (4:2). Первая команда Вердера занимает восьмое место в Бундеслиге, набрав 45 баллов.