Защитник сборной Украины объяснил, почему перебрался в клуб Бундеслиги

Защитник сборной Украины U-16 Тимофей Солодаренко объяснил, почему решил перебраться в Бундеслигу, подписав контракт с Вердером.

– Тимофей, расскажи, как ты подписал полноценный контракт с Вердером?

– Клуб предложил, я согласился. Ничего особенного – обычный рабочий процесс.

– Как ты попал к Вердеру, кто помог в этом?

– Когда мы были с Динамо на сборах в Кельне, появилась возможность поехать на просмотр в Вердер. Это помог сделать друг нашей семьи. Я получил шанс проявить себя в академии клуба и рад, что смог это сделать. Попасть в такой клуб с большим именем – большая честь для меня.

– Было сложно адаптироваться к новой стране и клубу?

– Да, поначалу было очень сложно – и морально, и физически. Из-за ситуации в Украине было непросто покидать дом. Но со временем я привык, начал понимать и говорить на немецком, влился в коллектив. Сейчас уже полностью адаптировался, общаюсь на немецком языке и комфортно чувствую себя в команде, – сказал Тимофей.

Солодаренко вызвался в расположение юношеской сборной Украины, где провел два матча и забил один гол – в ворота Румынии (4:2). Первая команда Вердера занимает восьмое место в Бундеслиге, набрав 45 баллов.