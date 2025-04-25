«Уникальный». Президент Лестера объяснил, почему Варди решил покинуть клуб

Президент «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха отреагировал на решение английского форварда Джейми Варди, решившего покинуть клуб по завершению нынешнего сезона АПЛ.

«Джейми уникален. Он особенный игрок и еще более особенный человек. Он занимает место в сердцах всех, кто связан с Лестер Сити, и он, несомненно, имеет мое глубокое уважение и расположение. Я безгранично благодарен за все, что он дал этому клубу.

Несмотря на то, что время Джейми с нами как игрока истекает, его и его семью всегда встретят на «Кинг Пауэр Стедиум» с распростертыми объятиями после всего, чего он достиг.

От имени всех в «Лестер Сити» я желаю Джейми и его семье всего наилучшего в будущем, и я знаю, что наши болельщики присоединятся к нам, чтобы провести его в конце этого сезона так, как он заслуживает», – сказал Шриваддханапрабха.

38-летний футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистам. Вместе с Лестером Варди сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отличился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда вошедший в историю АПЛ.

Кроме этого, в 2016 году Джейми признали лучшим футболистом Англии, а также дважды выигрывал с «лисами» Чемпионшип и по разу Кубок и Суперкубок Англии.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.