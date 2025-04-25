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Англия
25 апреля 2025, 07:59 | Обновлено 25 апреля 2025, 08:01
1156
0

«Уникальный». Президент Лестера объяснил, почему Варди решил покинуть клуб

Айяватт Шривадданапрабха рассыпался в комплементах английскому форварду

25 апреля 2025, 07:59 | Обновлено 25 апреля 2025, 08:01
1156
0
«Уникальный». Президент Лестера объяснил, почему Варди решил покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Президент «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха отреагировал на решение английского форварда Джейми Варди, решившего покинуть клуб по завершению нынешнего сезона АПЛ.

«Джейми уникален. Он особенный игрок и еще более особенный человек. Он занимает место в сердцах всех, кто связан с Лестер Сити, и он, несомненно, имеет мое глубокое уважение и расположение. Я безгранично благодарен за все, что он дал этому клубу.

Несмотря на то, что время Джейми с нами как игрока истекает, его и его семью всегда встретят на «Кинг Пауэр Стедиум» с распростертыми объятиями после всего, чего он достиг.

От имени всех в «Лестер Сити» я желаю Джейми и его семье всего наилучшего в будущем, и я знаю, что наши болельщики присоединятся к нам, чтобы провести его в конце этого сезона так, как он заслуживает», – сказал Шриваддханапрабха.

38-летний футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистам. Вместе с Лестером Варди сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отличился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда вошедший в историю АПЛ.

Кроме этого, в 2016 году Джейми признали лучшим футболистом Англии, а также дважды выигрывал с «лисами» Чемпионшип и по разу Кубок и Суперкубок Англии.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Джейми Варди Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Лестер
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