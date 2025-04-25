Гауфф пояснила, как ей удалось обыграть Ястремскую после 0:6 в первом сете

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«После 0:6 в первом сете, я просто старалась перезагрузиться. Она играла в потрясающий теннис, и иногда, даже когда я хорошо попадала по мячу, она все равно превращала его в свой виннер. Поэтому я постаралась действовать агрессивнее и разнообразить свою игру.

Когда проигрывала в начале второго сета, то честно говоря, просто пыталась играть свои удары. И если бы она продолжала показывать тот уровень, что в первой партии, она бы заслуженно выиграла матч. Но я старалась повысить свой уровень и за счет этого вынудить ее немного снизить свой.

Сегодня меня много подбадривали с трибун, за что я очень благодарна. Но и ее тоже поддерживали – в итоге атмосфера была веселой и заряженной. Я всегда с удовольствием приезжаю в Мадрид, рада снова быть здесь».

Гауфф одержала победу со счетом 0:6, 6:2, 7:5. Слудющей соперницей Коко будет Энн Ли.

Видеообзор матча Ястремская – Гауфф