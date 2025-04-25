WTA25 апреля 2025, 05:33 |
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Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. 4-я победа за 4 дня. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25 апреля 2025, 05:33 |
107
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24 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева переиграла Элизабетту Коччаретто в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час и 57 минут.
Стародубцева выиграла четвертый поединок за четыре дня на кортах Мадрида. Юлия стартовала на тысячнике еще в квалификации.
Следующей соперницей Стародубцевой будет Людмила Самсонова.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Юлия Стародубцева [Q] – Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:6 (7:5), 6:4
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