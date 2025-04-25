Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. 4-я победа за 4 дня. Видеообзор

24 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева переиграла Элизабетту Коччаретто в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час и 57 минут.

Стародубцева выиграла четвертый поединок за четыре дня на кортах Мадрида. Юлия стартовала на тысячнике еще в квалификации.

Следующей соперницей Стародубцевой будет Людмила Самсонова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:6 (7:5), 6:4

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева