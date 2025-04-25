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  4. Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. 4-я победа за 4 дня. Видеообзор
WTA
25 апреля 2025, 05:33 |
107
0

Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. 4-я победа за 4 дня. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

25 апреля 2025, 05:33 |
107
0
Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто. 4-я победа за 4 дня. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

24 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева переиграла Элизабетту Коччаретто в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка одержала победу со счетом 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час и 57 минут.

Стародубцева выиграла четвертый поединок за четыре дня на кортах Мадрида. Юлия стартовала на тысячнике еще в квалификации.

Следующей соперницей Стародубцевой будет Людмила Самсонова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Элизабетта Коччаретто [LL] – 7:6 (7:5), 6:4

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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Элизабетта Коччаретто Юлия Стародубцева WTA Мадрид теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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