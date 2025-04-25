В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде

24 апреля в матче 30-го тура Эредивизи «Твенте» принимал ПСВ.

Уже на 1-й минуте хозяева поля вышли вперед. Забил Рики ван Вольфсвинкель.

Хорватский ветеран ПСВ Иван Перишич на 11-й минуте сравнял счет.

Во втором тайме гости забили еще дважды. Сначала отличился Гус Тил, а впоследствии Люк де Йонг.

АЗ Алкмар после неудачи в Кубке Нидерландов не смог переиграть «Бреду» - 1:1.

Эредивизи. 30-й тур. 24 апреля

Твенте – ПСВ – 1:3

Голы: ван Вольфсвинкель, 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57

АЗ Алкмар – Бреда – 1:1

Голы: Мердинк, 90+7, – Зауэр, 75