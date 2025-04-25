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Чемпионат Нидерландов
Твенте
24.04.2025 22:00 – FT 1 : 3
ПСВ Эйндховен
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Нидерланды
25 апреля 2025, 04:33 | Обновлено 25 апреля 2025, 04:46
112
0

В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде

Команды встретились в 30-м туре Эредивизи

25 апреля 2025, 04:33 | Обновлено 25 апреля 2025, 04:46
112
0
В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля в матче 30-го тура Эредивизи «Твенте» принимал ПСВ.

Уже на 1-й минуте хозяева поля вышли вперед. Забил Рики ван Вольфсвинкель.

Хорватский ветеран ПСВ Иван Перишич на 11-й минуте сравнял счет.

Во втором тайме гости забили еще дважды. Сначала отличился Гус Тил, а впоследствии Люк де Йонг.

АЗ Алкмар после неудачи в Кубке Нидерландов не смог переиграть «Бреду» - 1:1.

Эредивизи. 30-й тур. 24 апреля

Твенте – ПСВ – 1:3

Голы: ван Вольфсвинкель, 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57

АЗ Алкмар – Бреда – 1:1

Голы: Мердинк, 90+7, – Зауэр, 75

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 30 23 4 3 62 - 26 73
2 ПСВ Эйндховен 30 21 4 5 89 - 34 67
3 Фейеноорд 29 17 8 4 64 - 32 59
4 Утрехт 30 17 8 5 57 - 42 59
5 Твенте 30 13 9 8 56 - 44 48
6 АЗ Алкмаар 30 13 8 9 48 - 34 47
7 Гоу Эхед Иглс 29 13 7 9 52 - 46 46
8 Херенвен 30 10 7 13 38 - 53 37
9 Гронинген 30 9 8 13 32 - 45 35
10 Хераклес 30 8 11 11 37 - 52 35
11 Спарта Роттердам 29 8 10 11 33 - 36 34
12 НЕК Неймеген 29 9 6 14 42 - 43 33
13 Фортуна Ситтард 29 9 6 14 33 - 49 33
14 НАК Бреда 30 8 8 14 32 - 50 32
15 Зволле 29 7 10 12 35 - 44 31
16 Виллем-II 29 6 6 17 30 - 49 24
17 РКК Валвейк 29 4 7 18 35 - 58 19
18 Алмере Сити 30 4 7 19 21 - 59 19
Полная таблица

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (ПСВ Эйндховен).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (ПСВ Эйндховен).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Рики ван Вольфсвинкель (Твенте).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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