В погоне за Аяксом. ПСВ уверенно переиграл Твенте на выезде
Команды встретились в 30-м туре Эредивизи
24 апреля в матче 30-го тура Эредивизи «Твенте» принимал ПСВ.
Уже на 1-й минуте хозяева поля вышли вперед. Забил Рики ван Вольфсвинкель.
Хорватский ветеран ПСВ Иван Перишич на 11-й минуте сравнял счет.
Во втором тайме гости забили еще дважды. Сначала отличился Гус Тил, а впоследствии Люк де Йонг.
АЗ Алкмар после неудачи в Кубке Нидерландов не смог переиграть «Бреду» - 1:1.
Эредивизи. 30-й тур. 24 апреля
Твенте – ПСВ – 1:3
Голы: ван Вольфсвинкель, 1, – Перишич, 11, Тил, 53, де Йонг, 57
АЗ Алкмар – Бреда – 1:1
Голы: Мердинк, 90+7, – Зауэр, 75
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|30
|23
|4
|3
|62 - 26
|73
|2
|ПСВ Эйндховен
|30
|21
|4
|5
|89 - 34
|67
|3
|Фейеноорд
|29
|17
|8
|4
|64 - 32
|59
|4
|Утрехт
|30
|17
|8
|5
|57 - 42
|59
|5
|Твенте
|30
|13
|9
|8
|56 - 44
|48
|6
|АЗ Алкмаар
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7
|Гоу Эхед Иглс
|29
|13
|7
|9
|52 - 46
|46
|8
|Херенвен
|30
|10
|7
|13
|38 - 53
|37
|9
|Гронинген
|30
|9
|8
|13
|32 - 45
|35
|10
|Хераклес
|30
|8
|11
|11
|37 - 52
|35
|11
|Спарта Роттердам
|29
|8
|10
|11
|33 - 36
|34
|12
|НЕК Неймеген
|29
|9
|6
|14
|42 - 43
|33
|13
|Фортуна Ситтард
|29
|9
|6
|14
|33 - 49
|33
|14
|НАК Бреда
|30
|8
|8
|14
|32 - 50
|32
|15
|Зволле
|29
|7
|10
|12
|35 - 44
|31
|16
|Виллем-II
|29
|6
|6
|17
|30 - 49
|24
|17
|РКК Валвейк
|29
|4
|7
|18
|35 - 58
|19
|18
|Алмере Сити
|30
|4
|7
|19
|21 - 59
|19
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец отметился первым голом за «Эмполи»
Альваро Родригес мог огорчить соперника, если бы не голкипер мадридского клуба