В Бельгии новый лидер. Брюгге уступил дома Юниону Сен-Жилуаз

24 апреля в матче 5-го тура чемпионской группы лиги Жупиле сыграли лидеры - «Брюгге» и «Юнион».

Команды продемонстрировали настоящую борьбу за первое место. Игроки «Брюгге» играли первым номером, но это им не позволило победить.

А вот «Юнион» своим шансом воспользовался. На 34-й минуте Алессио Кастро-Монтес забил красивый гол из-за пределов штрафной площадки.

В итоге гости смогли удержать победный счет и выйти на первую строчку в турнирной таблице.

Интересно, что «Юнион» Сен-Жилуаз может стать чемпионом Бельгии впервые за 90 лет. Команда - одиннадцатикратный чемпион страны, но последний раз это делала в 1935 году.

Лига Жупиле. Чемпионская группа. 5-й тур

Брюгге – Юнион – 0:1

Гол: Кастро-Монтес, 34