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Чемпионат Бельгии
Брюгге
24.04.2025 21:30 – FT 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
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Бельгия
25 апреля 2025, 03:42 | Обновлено 25 апреля 2025, 03:57
22
0

В Бельгии новый лидер. Брюгге уступил дома Юниону Сен-Жилуаз

Лига Жупиле может получить нового чемпиона

25 апреля 2025, 03:42 | Обновлено 25 апреля 2025, 03:57
22
0
В Бельгии новый лидер. Брюгге уступил дома Юниону Сен-Жилуаз
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля в матче 5-го тура чемпионской группы лиги Жупиле сыграли лидеры - «Брюгге» и «Юнион».

Команды продемонстрировали настоящую борьбу за первое место. Игроки «Брюгге» играли первым номером, но это им не позволило победить.

А вот «Юнион» своим шансом воспользовался. На 34-й минуте Алессио Кастро-Монтес забил красивый гол из-за пределов штрафной площадки.

В итоге гости смогли удержать победный счет и выйти на первую строчку в турнирной таблице.

Интересно, что «Юнион» Сен-Жилуаз может стать чемпионом Бельгии впервые за 90 лет. Команда - одиннадцатикратный чемпион страны, но последний раз это делала в 1935 году.

Лига Жупиле. Чемпионская группа. 5-й тур

Брюгге – Юнион – 0:1

Гол: Кастро-Монтес, 34

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 35 20 10 5 62 - 27 43
2 Брюгге 35 21 8 6 76 - 39 42
3 Генк 35 23 6 6 63 - 38 41
4 Андерлехт 35 16 7 12 56 - 33 30
5 Гент 35 12 12 11 42 - 50 26
6 Антверпен 35 12 12 11 51 - 42 25
Полная таблица

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Кастро-Монтес (Юнион Сент-Жилуаз).
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Юнион Сен-Жилуаз Брюгге чемпионат Бельгии по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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