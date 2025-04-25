В Бельгии новый лидер. Брюгге уступил дома Юниону Сен-Жилуаз
Лига Жупиле может получить нового чемпиона
24 апреля в матче 5-го тура чемпионской группы лиги Жупиле сыграли лидеры - «Брюгге» и «Юнион».
Команды продемонстрировали настоящую борьбу за первое место. Игроки «Брюгге» играли первым номером, но это им не позволило победить.
А вот «Юнион» своим шансом воспользовался. На 34-й минуте Алессио Кастро-Монтес забил красивый гол из-за пределов штрафной площадки.
В итоге гости смогли удержать победный счет и выйти на первую строчку в турнирной таблице.
Интересно, что «Юнион» Сен-Жилуаз может стать чемпионом Бельгии впервые за 90 лет. Команда - одиннадцатикратный чемпион страны, но последний раз это делала в 1935 году.
Лига Жупиле. Чемпионская группа. 5-й тур
Брюгге – Юнион – 0:1
Гол: Кастро-Монтес, 34
😮💨 | Hallo, Alessio! 💫 #CLUUSG pic.twitter.com/zA44dEbGSG— DAZN België (@DAZN_BENL) April 24, 2025
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|35
|20
|10
|5
|62 - 27
|43
|2
|Брюгге
|35
|21
|8
|6
|76 - 39
|42
|3
|Генк
|35
|23
|6
|6
|63 - 38
|41
|4
|Андерлехт
|35
|16
|7
|12
|56 - 33
|30
|5
|Гент
|35
|12
|12
|11
|42 - 50
|26
|6
|Антверпен
|35
|12
|12
|11
|51 - 42
|25
События матча
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