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Премьер-лига
Ингулец
25.04.2025 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 02:11 |
12
0

Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 26-го тура чемпионата Украины состоится 25 апреля в 15:30

25 апреля 2025, 02:11 |
12
0
Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу примет стадион «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать судья Александр Каленов из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ингулец – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Александрия
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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