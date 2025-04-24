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Италия
24 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:45
292
0

ФОТО. Первый гол в сезоне. Как Коваленко радовался забитому мячу за Эмполи

Эмполи уступает Болонья по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии

24 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 24 апреля 2025, 23:45
292
0
ФОТО. Первый гол в сезоне. Как Коваленко радовался забитому мячу за Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

24 апреля в 22:00 проходит ответный матч полуфинала Кубка Италии.

Болонья принимает Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара.

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Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).

Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.

Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.

Поскольку суммарно Эмполи уступает в счете, Коваленко не очень активно радовался забитому мячу за Эмполи.

ФОТО. Первый гол в сезоне. Как Коваленко радовался забитому голу за Эмполи

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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