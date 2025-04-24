ФОТО. Первый гол в сезоне. Как Коваленко радовался забитому мячу за Эмполи
Эмполи уступает Болонья по сумме двух матчей в полуфинале Кубка Италии
24 апреля в 22:00 проходит ответный матч полуфинала Кубка Италии.
Болонья принимает Эмполи на домашнем стадионе Ренато Даль-Ара.
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Счет для хозяев поля открыл Джованни Фаббиан точным ударом на 7-й минуте матча.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в основном составе Эмполи и забил гол на 33-й минуте, сравняв счет (1:1).
Это первый гол Коваленко за «Эмполи» в текущем сезоне (провел 7 матчей). Украинец добил мяч в пустые ворота после сейва голкипера соперников.
Ранее, в первой игре, «Болонья» получила большой перевес (3:0) перед ответным матчем.
Поскольку суммарно Эмполи уступает в счете, Коваленко не очень активно радовался забитому мячу за Эмполи.
ФОТО. Первый гол в сезоне. Как Коваленко радовался забитому голу за Эмполи
📹⚽ VIKTOR💪🇺🇦#BolognaEmpoli #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/usS0lVRLGu— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 24, 2025
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