Винисиус шокировал Реала запросом по зарплате. Известно, сколько хочет

Мадридский «Реал» ведет активные переговоры относительно нового контракта с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

По информации авторитетного издания The Athletic, Винисиус просит у клуба соглашение, по которому он сможет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Такие деньги когда-то зарабатывал Криштиану Роналду, который был самым высокооплачиваемым игроком в истории «королевского клуба».

В этом сезоне бразилец провел 47 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию на два года из-за конфликта интересов.