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  4. Винисиус шокировал Реала запросом по зарплате. Известно, сколько хочет
Испания
24 апреля 2025, 21:26 |
2552
5

Винисиус шокировал Реала запросом по зарплате. Известно, сколько хочет

Бразилец рассчитывает зарабатывать как Криштиану Роналду

24 апреля 2025, 21:26 |
2552
5
Винисиус шокировал Реала запросом по зарплате. Известно, сколько хочет
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» ведет активные переговоры относительно нового контракта с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

По информации авторитетного издания The Athletic, Винисиус просит у клуба соглашение, по которому он сможет зарабатывать 30 миллионов евро в год. Такие деньги когда-то зарабатывал Криштиану Роналду, который был самым высокооплачиваемым игроком в истории «королевского клуба».

В этом сезоне бразилец провел 47 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 14 ассистов. Ранее сообщалось, что вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может получить дисквалификацию на два года из-за конфликта интересов.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Винисиус Жуниор Ла Лига продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
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vazazh
Цьому недойобан...чорножопу, замість грошей - пора кол в жопу.
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+1
pol-55
Чистими?В різних країнах різні податки.Де більше  30млн в Іспанії ,чи 25 млн наприклад в Бундесі,чи *лондонах*.
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0
saltim
Левандовский больше получает. Норм. запросы
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0
Saar
Якщо хоче заробляти, як КРіРо, то хай навчиться так грати до 40 років!
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0
Victor673256ua
Якщо хоче заробляти як Кріштіану Роналду, то хай валить у Саудівську Аравію
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0
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