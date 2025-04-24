Испания24 апреля 2025, 20:47 |
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Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Марк-Андре тер Штеген вернется в заявку «сине-гранатовых»
24 апреля 2025, 20:47 |
875
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В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.
По информации испанского издания Cadena COPE, в заявку «Барселоны» впервые с сентября 2024 года будет включен звездный немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.
Марк-Андре пропустил большую часть сезона из-за травмы и лишь недавно возобновил тренировки с командой.
Ранее главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.
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