Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря

В субботу, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании 2024/25 в котором сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид.

По информации испанского издания Cadena COPE, в заявку «Барселоны» впервые с сентября 2024 года будет включен звездный немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Марк-Андре пропустил большую часть сезона из-за травмы и лишь недавно возобновил тренировки с командой.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался о вратарской позиции в каталонском клубе.