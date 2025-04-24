Гвардиола хочет потратить 200 миллионов евро на двух звезд Реала

Английский «Манчестер Сити» готовится взорвать летний трансферный рынок.

По информации портала Teamtalk, наставник «горожан» Пеп Гвардиола выступил инициатором трансфера двух звездных полузащитников мадридского «Реала» – Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинги.

Руководство английского гранда приложит максимум усилий, что убедить «королевский клуб» отпустить своих игроков и готово предложить 200 миллионов евро за обоих.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.