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  4. Гвардиола хочет потратить 200 миллионов евро на двух звезд Реала
Испания
24 апреля 2025, 20:31 | Обновлено 24 апреля 2025, 20:50
1398
4

Гвардиола хочет потратить 200 миллионов евро на двух звезд Реала

«Манчестер Сити» готовится взорвать рынок

24 апреля 2025, 20:31 | Обновлено 24 апреля 2025, 20:50
1398
4
Гвардиола хочет потратить 200 миллионов евро на двух звезд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский «Манчестер Сити» готовится взорвать летний трансферный рынок.

По информации портала Teamtalk, наставник «горожан» Пеп Гвардиола выступил инициатором трансфера двух звездных полузащитников мадридского «Реала» – Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинги.

Руководство английского гранда приложит максимум усилий, что убедить «королевский клуб» отпустить своих игроков и готово предложить 200 миллионов евро за обоих.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

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Джуд Беллингем Эдуардо Камавинга трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: TeamTalk
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Комментарии 4
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Gargantua81
а какова судьба расследования по финансовому фейр плей?  Оказалось, что единственным и страшно злостным нарушителем был и остается сорящий деньгами Эвертон?
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0
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LexХХХ
Щоб тільки Гвардіолу самого не попросили з МС. 18-ть очок відставання від Ліверпуля, + в Ліверпуля гра в запасі.
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-1
Boodya
Я й не сумніваюсь в тому, що мішок буде тратити безлімітне бабло літом😂
Це вже смішно, в що перетворюють клубний футбол😂
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-1
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