Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич высказался о матче 26-го тура УПЛ против лидера чемпионата киевского «Динамо».

«Мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, будем демонстрировать наш футбол. А сейчас впереди следующая игра, невероятный матч. Я не могу дождаться его. И также не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч», – сказал Пушич.

Матч между «Динамо» и «Шахтером» пройдет 27 апреля в 18:00 по Киеву.

Ранее Пушич рассказал, кто может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко.