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  4. Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 20:15 |
1150
12

Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом

Матч грандов УПЛ состоится 27 апреля в 18:00

24 апреля 2025, 20:15 |
1150
12
Пушич рассказал, как планирует обыгрывать Динамо в Классическом
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич высказался о матче 26-го тура УПЛ против лидера чемпионата киевского «Динамо».

«Мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, будем демонстрировать наш футбол. А сейчас впереди следующая игра, невероятный матч. Я не могу дождаться его. И также не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в пределах Украины, и я уверен, все в ожидании этих двух встреч», – сказал Пушич.

Матч между «Динамо» и «Шахтером» пройдет 27 апреля в 18:00 по Киеву.

Ранее Пушич рассказал, кто может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко.

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Марино Пушич Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
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Комментарии 12
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George Abuladze
У Динамо набагато більше шансів виграти КУ, Пушич просто дно, мати таких футболістів і так ганебно  грати
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+6
ZANREGENT
Лично я согласен на такой расклад - 27 го сыграть вничью,а 14 мая - победа Динамо.Правда тут будут вопросы станет ли Александрия второй,но после вчерашнего выхода Динамо в финал Кубка Александрия гарантировала себе участие в еврокубках
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+5
Tom
Я хоч і фанат Шахтаря, але я впевнено можу сказати - Динамо зараз набагато сильніші у фізичному плані і в тактичному плані. Вони краще грають, є картина гра на полі! Пушич це дно цього клубу - не пам'ятаю, щоб колись тренери Шахтаря казали (крім Луческу) що ми будемо боротися за 3 місце! Це ганьба у повному флаконі непрофесіоналізму і дичини, які спотворюють менеджмент цього клубу із Срною і Пушичем. Так що у Динамо 27 числа і у фіналі Кубку не буду лукавити - все ж більше шансів на перемогу. Ми провалили повністю цей сезон - критика в наший бік повністю виправдана і змістовна щодо нашої гри і побудови
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+4
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D1927K
Пушич класний тренер, хай залишається. Він з колін підняв кротів. Але без заряджених судів діла все одно не буде.
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+3
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ZANREGENT
ДК летом надо что то делать. И при чём серьёзно. Еврокубки это полный треш. Я к тому что обольщаться не нужно. Нужно принимать правильные решения
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+2
Первый Среди Равных
Даріо Срна, цей тренер і ці гравці - це особисто твій провал. Тепер бери цю команду сам і тренуй в наступному сезоні. 
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0
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