Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич рассказал, кто может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко
Кубок Украины
24 апреля 2025, 02:43 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:46
139
0

Пушич рассказал, кто может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко

Главный тренер «Шахтера» ответил на вопрос про игроков в опорной зоне

24 апреля 2025, 02:43 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:46
139
0
Пушич рассказал, кто может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко и Тарас Степаненко

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопрос: насколько Николаей Матвиенко может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко в ближайшее время:

«Может. Он левоногий игрок, очень умный и опытный футболист – это то, в чем мы нуждаемся. Мы в поиске этой части, потому что в целом у нас очень талантливая молодая команда, и, как вы могли заметить, в межсезонье и в течение всего сезона мы серьезно обновили наш состав.

И это важно – сохранить этот баланс в момент, когда вы обновляете команду, сохранить игроков с опытом – таких, как Николай. И я действительно доволен тем, как он добавил этого опыта, добавил этой уверенности в центре поля. Это то, что нам сегодня было нужно, и это мой ответ вам».

По теме:
ФОТО. Футболист сборной Украины расстался со своей девушкой
Больше допустимого. Известно, сколько фанов посетило матч Полесье – Шахтер
ВИДЕО. Сын футболиста Шахтера поборол лейкемию. Настоящий боец
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Марино Пушич Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Футбол | 23 апреля 2025, 08:23 21
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»

Президент УАФ – о смерти Папы Римского

ФОТО. Джорджина объяснила почему не вышла замуж за Роналду. Ответ удивил
Футбол | 24 апреля 2025, 02:40 0
ФОТО. Джорджина объяснила почему не вышла замуж за Роналду. Ответ удивил
ФОТО. Джорджина объяснила почему не вышла замуж за Роналду. Ответ удивил

Джорджина Родригес про статус отношений с Криштиану Роналду

Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Футбол | 23.04.2025, 21:25
Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Футбол | 23.04.2025, 12:31
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 56
Футбол
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 7
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
22.04.2025, 13:17 3
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем