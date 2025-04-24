Пушич рассказал, кто может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопрос: насколько Николаей Матвиенко может быть равноценной заменой Тарасу Степаненко в ближайшее время:

«Может. Он левоногий игрок, очень умный и опытный футболист – это то, в чем мы нуждаемся. Мы в поиске этой части, потому что в целом у нас очень талантливая молодая команда, и, как вы могли заметить, в межсезонье и в течение всего сезона мы серьезно обновили наш состав.

И это важно – сохранить этот баланс в момент, когда вы обновляете команду, сохранить игроков с опытом – таких, как Николай. И я действительно доволен тем, как он добавил этого опыта, добавил этой уверенности в центре поля. Это то, что нам сегодня было нужно, и это мой ответ вам».