Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раньери определил, кто выйдет в старте против Интера: Довбик или Шомуродов
Италия
24 апреля 2025, 20:05 | Обновлено 24 апреля 2025, 20:57
1017
0

Раньери определил, кто выйдет в старте против Интера: Довбик или Шомуродов

Тренер рассчитывает сыграть с двумя нападающими

24 апреля 2025, 20:05 | Обновлено 24 апреля 2025, 20:57
1017
0
Раньери определил, кто выйдет в старте против Интера: Довбик или Шомуродов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 27 апреля, пройдет матч 34-го тура Серии А, в котором чемпион Италии «Интер» сыграет против «Ромы».

По информации итальянских СМИ, наставник «волков» Клаудио Раньери рассчитывает сыграть в этом матче тактикой с двумя нападающими, таким образом в старте выйдет Артем Довбик и его конкурент Элдор Шомуродов.

Прошлый матч против «Вероны» (1:0) Довбик начал в запасе и вышел на замену.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 42 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что Артемом интересуются клубы АПЛ.

По теме:
«Еще ничего не закончено». Реакция тренера Милана на выход в финал Кубка
На понижение. Именитый колумбиец может стать игроком аутсайдера Серии А
Защитник Интера: «Поражение в матче с Миланом было очень болезненным»
Эльдор Шомуродов Клаудио Раньери Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Интер - Реал Интер Милан
Дмитрий Олейник Источник: RomaPress
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
Футбол | 24 апреля 2025, 16:12 13
Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»

Пушич рассказал о состоянии здоровья лидера

Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Бокс | 24 апреля 2025, 07:22 3
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса

Чемпион мира в пяти весовых категориях назвал главный недостаток украинского боксера

Сикан, Зубков и Батагов. Названа основа Трабзонспора на полуфинал Кубка
Футбол | 24.04.2025, 20:09
Сикан, Зубков и Батагов. Названа основа Трабзонспора на полуфинал Кубка
Сикан, Зубков и Батагов. Названа основа Трабзонспора на полуфинал Кубка
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Футбол | 24.04.2025, 07:47
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Полесье – Шахтер – 0:1. Полуфинал Кубка Украины. Видео гола и обзор матча
Футбол | 23.04.2025, 22:05
Полесье – Шахтер – 0:1. Полуфинал Кубка Украины. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 0:1. Полуфинал Кубка Украины. Видео гола и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
23.04.2025, 20:38 3
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
23.04.2025, 08:23 23
Футбол
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 59
Футбол
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
23.04.2025, 14:17
Футбол
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
23.04.2025, 19:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем