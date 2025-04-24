Раньери определил, кто выйдет в старте против Интера: Довбик или Шомуродов

В воскресенье, 27 апреля, пройдет матч 34-го тура Серии А, в котором чемпион Италии «Интер» сыграет против «Ромы».

По информации итальянских СМИ, наставник «волков» Клаудио Раньери рассчитывает сыграть в этом матче тактикой с двумя нападающими, таким образом в старте выйдет Артем Довбик и его конкурент Элдор Шомуродов.

Прошлый матч против «Вероны» (1:0) Довбик начал в запасе и вышел на замену.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 42 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Ранее сообщалось, что Артемом интересуются клубы АПЛ.