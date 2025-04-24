Известный тренер назвал шансы Динамо в матче против Шахтера
Олег Федорчук – о Классическом
Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua высказался о предстоящем матче «Динамо» и «Шахтера» в УПЛ.
«В последнем туре УПЛ динамовцы довольно легко победили «Оболонь», а «Шахтер», несмотря на все усилия, потерпел чувствительное поражение от «Колоса». Поэтому где-то преимущество в психологической подготовке будет на стороне киевлян. «Горняки» успеют восстановиться и подойти к битве во Львове в боевой спортивной форме. Другое дело, что в отличие от «Шахтера» киевлян будет устраивать и ничья, поэтому у них на вооружении могут быть разные тактические схемы.
Я все же, оцениваю шансы оппонентов, как 50 на 50. Что же до еще одного Классического – в финале Кубка Украины, то он в центре внимания окажется ближе к середине мая», – сказал Федорчук.
Ранее Пушич рассказал, как планирует обыгрывать «Динамо» в Классическом.
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