Известный тренер назвал шансы Динамо в матче против Шахтера

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua высказался о предстоящем матче «Динамо» и «Шахтера» в УПЛ.

«В последнем туре УПЛ динамовцы довольно легко победили «Оболонь», а «Шахтер», несмотря на все усилия, потерпел чувствительное поражение от «Колоса». Поэтому где-то преимущество в психологической подготовке будет на стороне киевлян. «Горняки» успеют восстановиться и подойти к битве во Львове в боевой спортивной форме. Другое дело, что в отличие от «Шахтера» киевлян будет устраивать и ничья, поэтому у них на вооружении могут быть разные тактические схемы.

Я все же, оцениваю шансы оппонентов, как 50 на 50. Что же до еще одного Классического – в финале Кубка Украины, то он в центре внимания окажется ближе к середине мая», – сказал Федорчук.

Ранее Пушич рассказал, как планирует обыгрывать «Динамо» в Классическом.