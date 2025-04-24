Эксперт объяснил, почему Шовковский быстро заменил Ярмоленко в Кубке

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua объяснил, почему наставник «Динамо» Александр Шовковский решил заменить Андрея Ярмоленко после первого тайма матча Кубка Украины с «Буковиной» (4:1).

– Шовковскому пришлось отправить на скамейку запасных, казалось, неприкосновенного Андрея Ярмоленко.

– Это еще одно свидетельство того, что наставник уверен в своих силах. Не секрет, что в последнее время Ярмоленко больше заточен на атаку и отрабатывать еще и на своей половине поля ему не всегда удается. Поскольку надо было нагнетать темп благодаря мобильным перемещениям, поэтому и были брошены в бой мобильные Кабаев и Ванат.

Все быстро стало на свои места, тем более, что у буковинцев неуверенно действовал вратарь Каневцев. Несмотря на чувствительное поражение 1:4, следует отдать должное подопечным Григория Чурилова, которые в первом в истории клуба кубковом полуфинале выглядели достойно.