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  4. Эксперт объяснил, почему Шовковский быстро заменил Ярмоленко в Кубке
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 18:44 |
1345
0

Эксперт объяснил, почему Шовковский быстро заменил Ярмоленко в Кубке

«Динамо» уверенно победило «Буковину» – 4:1

24 апреля 2025, 18:44 |
1345
0
Эксперт объяснил, почему Шовковский быстро заменил Ярмоленко в Кубке
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua объяснил, почему наставник «Динамо» Александр Шовковский решил заменить Андрея Ярмоленко после первого тайма матча Кубка Украины с «Буковиной» (4:1).

– Шовковскому пришлось отправить на скамейку запасных, казалось, неприкосновенного Андрея Ярмоленко.

– Это еще одно свидетельство того, что наставник уверен в своих силах. Не секрет, что в последнее время Ярмоленко больше заточен на атаку и отрабатывать еще и на своей половине поля ему не всегда удается. Поскольку надо было нагнетать темп благодаря мобильным перемещениям, поэтому и были брошены в бой мобильные Кабаев и Ванат.

Все быстро стало на свои места, тем более, что у буковинцев неуверенно действовал вратарь Каневцев. Несмотря на чувствительное поражение 1:4, следует отдать должное подопечным Григория Чурилова, которые в первом в истории клуба кубковом полуфинале выглядели достойно.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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