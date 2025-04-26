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  4. СУДАКОВ: «Матч против Динамо в финале Кубка важнее игры УПЛ»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 13:56 | Обновлено 26 апреля 2025, 13:57
143
1

СУДАКОВ: «Матч против Динамо в финале Кубка важнее игры УПЛ»

Георгий проанализировал два предстоящих поединка с «бело-синими»

26 апреля 2025, 13:56 | Обновлено 26 апреля 2025, 13:57
143
1
СУДАКОВ: «Матч против Динамо в финале Кубка важнее игры УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 27 апреля, пройдет матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецк встретится с киевским «Динамо».

Матч будет проведен на «Арене-Львов», начало в 18:00.

Журналист Sport.ua посетил открытую тренировку донецкого клуба за день до матча.

Звездный полузащитник «горняков» Георгий Судаков признался представителям прессы, какой матч можно считать приоритетным – поединок против «Динамо» в УПЛ или в рамках финала Кубка Украины.

«Если брать турнирное положение, то важнее для нас финал Кубка. Но каждый матч против Динамо - это сверхважно и нет разницы. Так же и для болельщика. Я думаю, что нет разницы, это финал Кубка или чемпионат Украины.

Напомним, что финальный матч национального Кубка состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова

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Динамо Киев Шахтер Донецк Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Saar
"Зірковий"... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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