СУДАКОВ: «Матч против Динамо в финале Кубка важнее игры УПЛ»

В воскресенье, 27 апреля, пройдет матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецк встретится с киевским «Динамо».

Матч будет проведен на «Арене-Львов», начало в 18:00.

Журналист Sport.ua посетил открытую тренировку донецкого клуба за день до матча.

Звездный полузащитник «горняков» Георгий Судаков признался представителям прессы, какой матч можно считать приоритетным – поединок против «Динамо» в УПЛ или в рамках финала Кубка Украины.

«Если брать турнирное положение, то важнее для нас финал Кубка. Но каждый матч против Динамо - это сверхважно и нет разницы. Так же и для болельщика. Я думаю, что нет разницы, это финал Кубка или чемпионат Украины.

Напомним, что финальный матч национального Кубка состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова