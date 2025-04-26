СУДАКОВ: «Матч против Динамо в финале Кубка важнее игры УПЛ»
Георгий проанализировал два предстоящих поединка с «бело-синими»
В воскресенье, 27 апреля, пройдет матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецк встретится с киевским «Динамо».
Матч будет проведен на «Арене-Львов», начало в 18:00.
Журналист Sport.ua посетил открытую тренировку донецкого клуба за день до матча.
Звездный полузащитник «горняков» Георгий Судаков признался представителям прессы, какой матч можно считать приоритетным – поединок против «Динамо» в УПЛ или в рамках финала Кубка Украины.
«Если брать турнирное положение, то важнее для нас финал Кубка. Но каждый матч против Динамо - это сверхважно и нет разницы. Так же и для болельщика. Я думаю, что нет разницы, это финал Кубка или чемпионат Украины.
Напомним, что финальный матч национального Кубка состоится 14 мая на Центральном стадионе в Житомире.
Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова
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