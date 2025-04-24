Испания24 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:01
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Реал может продать сразу 4 игроков летом
В мадридском гранде может произойти распродажа
24 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:01
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Мадридский «Реал» может продать сразу 4 футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд может попрощаться со следующими игроками:
- Родриго Гоес
- Орельен Тчуамени
- Арда Гюлер
- Ферлан Менди
После 33 туров Ла Лиги «Реал» идет на 2-й строчке, имея в своем активе 72 очка и отставая от «Барселоны» н 4 балла.
Ранее сообщалось о том, что Перес нашел замену Винисиусу.
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Комментарии 1
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плюс Камавинга, Лунин. А Алабу и Васкеса надо просто отпускать. Да и Модрич наверное уже наигрался.
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