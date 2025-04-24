Реал может продать сразу 4 игроков летом

Мадридский «Реал» может продать сразу 4 футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд может попрощаться со следующими игроками:

Родриго Гоес

Орельен Тчуамени

Арда Гюлер

Ферлан Менди

После 33 туров Ла Лиги «Реал» идет на 2-й строчке, имея в своем активе 72 очка и отставая от «Барселоны» н 4 балла.

Ранее сообщалось о том, что Перес нашел замену Винисиусу.