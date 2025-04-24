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Испания
24 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:01
1027
1

Реал может продать сразу 4 игроков летом

В мадридском гранде может произойти распродажа

24 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 24 апреля 2025, 21:01
1027
1
Реал может продать сразу 4 игроков летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» может продать сразу 4 футболистов в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд может попрощаться со следующими игроками:

  • Родриго Гоес
  • Орельен Тчуамени
  • Арда Гюлер
  • Ферлан Менди

После 33 туров Ла Лиги «Реал» идет на 2-й строчке, имея в своем активе 72 очка и отставая от «Барселоны» н 4 балла.

Ранее сообщалось о том, что Перес нашел замену Винисиусу.

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Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Родриго Гоес Орельен Тчуамени Арда Гюлер Ферлан Менди
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Gargantua81
плюс Камавинга, Лунин. А Алабу и Васкеса надо просто отпускать. Да и Модрич наверное уже наигрался.
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