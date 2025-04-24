Проблемы с продлением контракта. Перес нашел замену Винисиусу

Известны подробности по ситуации с контрактом бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как сообщает The Athletic, в испанском клубе считают, что они близки к достижению продления соглашение (действующий контракт истекает летом 2027 года). В тоже время окружение игрока, которое настаивает на зарплате в 30 миллионов евро в года, это отрицает.

Интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии утих, но в случае трансфера Винисиуса на выход, Флорентино Перес захочет, чтобы его заменил Эрлинг Холанд.

Ранее сообщалось о том, что Реал принял важное решение по звездному игроку.