Проблемы с продлением контракта. Перес нашел замену Винисиусу
До продления контракта бразильца с испанским грандом еще далеко
Известны подробности по ситуации с контрактом бразильского вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
Как сообщает The Athletic, в испанском клубе считают, что они близки к достижению продления соглашение (действующий контракт истекает летом 2027 года). В тоже время окружение игрока, которое настаивает на зарплате в 30 миллионов евро в года, это отрицает.
Интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии утих, но в случае трансфера Винисиуса на выход, Флорентино Перес захочет, чтобы его заменил Эрлинг Холанд.
Ранее сообщалось о том, что Реал принял важное решение по звездному игроку.
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