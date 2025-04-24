Реал принял важное решение по звездному игроку. Это связанно с Анчелотти

Мадридский «Реал» принял решение по турецкому вингеру Арде Гюлеру, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд все же не намерен отпускать 20-летнего футболиста. не рассматриваются ни варианты аренды, ни варианты продажи.

В Мадриде впечатлены тем, как турок влияет на игру: за 1300 минут он забил 4 гола и отдал 7 ассистов. «Реал» верит в Гюлера и его перспективу в клубе.

Считается, что Арда Гюлер получит больше шансов после ухода из клуба Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось о том, что звездный игрок «Реала» выбыл до конца сезона.