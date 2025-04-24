ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Реала выбыл до конца сезона

23 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте поединка поле из-за повреждения покинул французский полузащитник королевского клуба Эдуардо Камавинга. Как затем диагностировала медицинская служба сливочных, хавбек полностью разорвал сухожилие левого аддуктора.

Из-за этой травмы Эдуардо в этом сезоне уже не сыграет.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Камавинга провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 года в 70 миллионов евро.