Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Реала выбыл до конца сезона
Испания
24 апреля 2025, 14:05 |
1265
0

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Реала выбыл до конца сезона

Эдуардо Камавинга полностью разорвал сухожилие левого аддуктора

24 апреля 2025, 14:05 |
1265
0
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Реала выбыл до конца сезона
ФК Реал Мадрид. Эдуардо Камавинга

23 апреля состоялся матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Хетафе и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Колисеум Альфонсо Перес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 88-й минуте поединка поле из-за повреждения покинул французский полузащитник королевского клуба Эдуардо Камавинга. Как затем диагностировала медицинская служба сливочных, хавбек полностью разорвал сухожилие левого аддуктора.

Из-за этой травмы Эдуардо в этом сезоне уже не сыграет.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Камавинга провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 года в 70 миллионов евро.

По теме:
Реал принял важное решение по звездному игроку. Это связанно с Анчелотти
ОФИЦИАЛЬНО. Альгуасиль покинет Сосьедад после этого сезона
«Без Родриго мы играли лучше». Реакция фанов на тяжелую победу Реала
Эдуардо Камавинга Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хетафе - Реал травма травма бедра
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы – Шахтер»: Пушич назвал главную цель команды на матч с Динамо в УПЛ
Футбол | 24 апреля 2025, 10:32 5
«Мы – Шахтер»: Пушич назвал главную цель команды на матч с Динамо в УПЛ
«Мы – Шахтер»: Пушич назвал главную цель команды на матч с Динамо в УПЛ

Наставник «горняков» верит в успех своих подопечных

Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Футбол | 23 апреля 2025, 17:02 6
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине

Сенсационный результат зафиксирован после первого тайма матча во Львове

Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Футбол | 23.04.2025, 19:21
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
Буковина – Динамо – 1:4. Киевляне вышли в финал Кубка. Видео голов, обзор
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
Футбол | 24.04.2025, 14:39
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Футбол | 24.04.2025, 09:22
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
Дюбуа может потерять титул чемпион мира. Стала известна причина
22.04.2025, 23:57 3
Бокс
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
23.04.2025, 12:31 75
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем