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  4. Джейми Варди покинет Лестер после 13 лет в клубе. Реакция болельщиков
Англия
24 апреля 2025, 17:31 |
536
0

Джейми Варди покинет Лестер после 13 лет в клубе. Реакция болельщиков

Нападающий защищал цвета «Лестера» с 2012 года

24 апреля 2025, 17:31 |
536
0
Джейми Варди покинет Лестер после 13 лет в клубе. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

«Лестер» официально сообщил, что Джейми Варди покинет клуб после завершения сезона. Нападающий провел в команде 13 лет.

Джейми Варди провел в составе «Лестера» 496 матчей. Забил 198 мячей и отдал 69 результативных передач.

В составе «Лестера» Варди выиграл АПЛ 2015/16. Также футболист становился лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20. Вместе с Варди уходит целая эпоха в истории «Лестера».

WelBeast: Легенда игры. Какой прекрасный путь он проделал. Удачи в будущем, Джейми.

Central: Конец эпохи.

Soccer Centra: Сильный финиш, Джейми. Я уверен, что его будут помнить в клубе за его наследие.

Kanefromthelane: Приятель, тебе надо было просто играть лучше в этом сезоне, тогда ты бы не вывел свою команду в низшую лигу.

Andyunited99: Легенда Премьер-лиги. Успехов ему. …невероятно было наблюдать за победой «Лестера» в чемпионате.

☞LIFTED: Варди является одним из самых лучших и опасных нападающих.

AfrikanSeed: Я даже не фанат Лестера, но это разбивает мне сердце. Один из лучших нападающих Премьер-лиги за последнее десятилетие. Прощай, Джейми. Тебя не забудут.

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Лестер Джейми Варди чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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