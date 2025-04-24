Джейми Варди покинет Лестер после 13 лет в клубе. Реакция болельщиков
Нападающий защищал цвета «Лестера» с 2012 года
«Лестер» официально сообщил, что Джейми Варди покинет клуб после завершения сезона. Нападающий провел в команде 13 лет.
Джейми Варди провел в составе «Лестера» 496 матчей. Забил 198 мячей и отдал 69 результативных передач.
В составе «Лестера» Варди выиграл АПЛ 2015/16. Также футболист становился лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20. Вместе с Варди уходит целая эпоха в истории «Лестера».
WelBeast: Легенда игры. Какой прекрасный путь он проделал. Удачи в будущем, Джейми.
Central: Конец эпохи.
Soccer Centra: Сильный финиш, Джейми. Я уверен, что его будут помнить в клубе за его наследие.
Kanefromthelane: Приятель, тебе надо было просто играть лучше в этом сезоне, тогда ты бы не вывел свою команду в низшую лигу.
Andyunited99: Легенда Премьер-лиги. Успехов ему. …невероятно было наблюдать за победой «Лестера» в чемпионате.
☞LIFTED: Варди является одним из самых лучших и опасных нападающих.
AfrikanSeed: Я даже не фанат Лестера, но это разбивает мне сердце. Один из лучших нападающих Премьер-лиги за последнее десятилетие. Прощай, Джейми. Тебя не забудут.
Goodbye to the GOAT 🐐 pic.twitter.com/romej28Kbr— Leicester City (@LCFC) April 24, 2025
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