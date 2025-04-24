После матча с Динамо у Буковины серьезные кадровые проблемы
Только победа над «ЮКСА» оставляет команде шансы на повышение в классе
Как стало известно Sport.ua, в 4 туре группы «Чемпионская» Первой лиги «Буковина» в гостевом поединке с ФК «ЮКСА» не сможет рассчитывать на группу ведущих игроков.
По имеющейся информации, из-за дисквалификации «Буковине» не помогут капитан команды Виталий Кольцов, Ян Морговский, травмированы Максим Горный, Даниил Голуб, Роман Бодня, Родион Плакса, а Никита Безуглый – заболел.
Это не может не беспокоить болельщиков «Буковины», ведь только победа еще оставляет ей шансы на повышение в классе.
Сейчас в активе «Буковины» 24 очка и команда идет 8-й в группе «Чемпионская» Первой лиги, а с ФК «ЮКСА» сыграет в Киеве 27 апреля.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Буковины» Иван Бусько поделился мнением о матче «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.
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