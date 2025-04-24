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  4. После матча с Динамо у Буковины серьезные кадровые проблемы
Украина. Первая лига
24 апреля 2025, 17:16 |
780
2

После матча с Динамо у Буковины серьезные кадровые проблемы

Только победа над «ЮКСА» оставляет команде шансы на повышение в классе

24 апреля 2025, 17:16 |
780
2
После матча с Динамо у Буковины серьезные кадровые проблемы
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, в 4 туре группы «Чемпионская» Первой лиги «Буковина» в гостевом поединке с ФК «ЮКСА» не сможет рассчитывать на группу ведущих игроков.

По имеющейся информации, из-за дисквалификации «Буковине» не помогут капитан команды Виталий Кольцов, Ян Морговский, травмированы Максим Горный, Даниил Голуб, Роман Бодня, Родион Плакса, а Никита Безуглый – заболел.

Это не может не беспокоить болельщиков «Буковины», ведь только победа еще оставляет ей шансы на повышение в классе.

Сейчас в активе «Буковины» 24 очка и команда идет 8-й в группе «Чемпионская» Первой лиги, а с ФК «ЮКСА» сыграет в Киеве 27 апреля.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Буковины» Иван Бусько поделился мнением о матче «Динамо» в полуфинале Кубка Украины.

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ЮКСА Тарасовка Буковина Черновцы травма Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Кубок Украины по футболу Никита Безуглый Даниил Голуб Роман Бодня Максим Гирный Виталий Кольцов Ян Морговский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Перець
Якось пох 
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Микола Унгурян
а хіба кубкові матчі враховуючться при дискваліфікації в першій лізі?
щодо турнірних задач - то буковина вже виконала їх, вона у верхній частині і вже не вилетить
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