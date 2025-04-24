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  4. Защитник Буковины: «Голы Динамо – это невезение. Мы контролировали игру»
Кубок Украины
24 апреля 2025, 11:24 |
218
0

Защитник Буковины: «Голы Динамо – это невезение. Мы контролировали игру»

Иван Бусько прокомментировал результат полуфинала Кубка Украины

24 апреля 2025, 11:24 |
218
0
Защитник Буковины: «Голы Динамо – это невезение. Мы контролировали игру»
ФК Буковина

23 апреля состоялся полуфинал Кубка Украины, в котором встретились черновицкая «Буковина» и киевское «Динамо».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 4:1. Защитник «Буковины» Иван Бусько поделился мнением о результате этого противостояния:

«Первый пропущенный мяч сломал нам всю игру. В эпизоде со вторым голом был отскок и я не сумел выбить мяч. Третий – пенальти. Все голы «Динамо» – это какое-то невезение.

До 56-й минуты мы контролировали игру. Это был достойный матч. Знали, что соперник является грандом украинского футбола, но пытались действовать так, как нам сказал тренер. В нас все получалось. Хочу поблагодарить наших болельщиков, для нас это исторический результат», – сказал защитник.

В финале Кубка Украины киевское «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера». Решающий матч турнира состоится 14 мая в Житомире.

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Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Динамо Киев Буковина - Динамо Андрей Бусько
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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