Хорошие новости для МЮ. Лидер Атлетика Бильбао оказался в лазарете

24-летний полузащитник клуба «Атлетик» Бильбао Ойан Сансет попал в лазарет после матча победного матча над «Лас-Пальмос» в 23-м туре Ла лиги (1:0).

По информации пресс-службы клуба, врачи диагностировали у футболиста травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Пока неизвестно, насколько серьезным является повреждение игрока.

По идее, Сансет может пропустить матчи 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», которые запланированы на 1 и 8 мая.

В этом сезоне Ойан провел 32 поединка на клубном уровне, в которых смог забить 17 мячей и отдать три ассиста.