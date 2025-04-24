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Испания
24 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:42
129
0

Хорошие новости для МЮ. Лидер Атлетика Бильбао оказался в лазарете

Ойан Сансет травмировал мышцу левой ноги

24 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:42
129
0
Хорошие новости для МЮ. Лидер Атлетика Бильбао оказался в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine. Ойан Сансет

24-летний полузащитник клуба «Атлетик» Бильбао Ойан Сансет попал в лазарет после матча победного матча над «Лас-Пальмос» в 23-м туре Ла лиги (1:0).

По информации пресс-службы клуба, врачи диагностировали у футболиста травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Пока неизвестно, насколько серьезным является повреждение игрока.

По идее, Сансет может пропустить матчи 1/2 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», которые запланированы на 1 и 8 мая.

В этом сезоне Ойан провел 32 поединка на клубном уровне, в которых смог забить 17 мячей и отдать три ассиста.

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Ойан Сансет Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетик Бильбао
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