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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 16:57 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:58
347
1

В Черноморце рассказали о возможном допуске болельщиков на стадион

Команда Александра Кучера рассчитывает на поддержку

24 апреля 2025, 16:57 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:58
347
1
В Черноморце рассказали о возможном допуске болельщиков на стадион
Instagram. ФК Черноморец

Не исключено, что после многолетнего перерыва, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину, ближайший домашний матч одесского «Черноморца» смогут посетить болельщики. Относительно их количества и условий допуска на стадион вопрос пока не решен, однако, по мнению генерального директора ФК «Черноморец» Анатолия Мисюры, основания для оптимистических прогнозов все же есть. Вот что сказал он о возвращении зрителей трибуны в комментарии для Sport.ua:

«Работаем над этим. Не все так быстро. Для этого нужно много работы проделать, и этот процесс продолжается. Есть такие моменты, которые нужно доработать – и все будет хорошо».

В рамках 26-го тура чемпионата УПЛ «Черноморец» будет принимать львовский «Рух». Сейчас «моряки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Их будущий соперник занимает 9-ю строчку, набрав 30 пунктов.

Ранее сообщалось о том, что игрок одесского «Черноморца» Денис Янаков прокомментировал результат матча против «Вереса».

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Рух Львов Черноморец - Рух Анатолий Мисюра
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Tagyler
Я вообще хренею от ситуации! В один день мы оплакиваем Сумы и Кривой Рог, а в другой день в Житомире на матче Полесье - Шахтер весь стадион с болельщиками, это какой то треш...
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