В Черноморце рассказали о возможном допуске болельщиков на стадион

Не исключено, что после многолетнего перерыва, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину, ближайший домашний матч одесского «Черноморца» смогут посетить болельщики. Относительно их количества и условий допуска на стадион вопрос пока не решен, однако, по мнению генерального директора ФК «Черноморец» Анатолия Мисюры, основания для оптимистических прогнозов все же есть. Вот что сказал он о возвращении зрителей трибуны в комментарии для Sport.ua:

«Работаем над этим. Не все так быстро. Для этого нужно много работы проделать, и этот процесс продолжается. Есть такие моменты, которые нужно доработать – и все будет хорошо».

В рамках 26-го тура чемпионата УПЛ «Черноморец» будет принимать львовский «Рух». Сейчас «моряки» находятся на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Их будущий соперник занимает 9-ю строчку, набрав 30 пунктов.

Ранее сообщалось о том, что игрок одесского «Черноморца» Денис Янаков прокомментировал результат матча против «Вереса».