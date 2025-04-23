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  4. Вингер Черноморца: «Как только Ракицкий покинул поле – мы пропустили»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 14:52 |
134
0

Вингер Черноморца: «Как только Ракицкий покинул поле – мы пропустили»

Денис Янаков высказался о матче с «Вересом»

23 апреля 2025, 14:52 |
134
0
Вингер Черноморца: «Как только Ракицкий покинул поле – мы пропустили»
ФК Черноморец. Денис Янаков

Футболист одесского «Черноморца» Денис Янаков прокомментировал результат матча 25-го тура УПЛ, в котором он и команда уступили в Ровно клубу «Верес» (1:2).

– Чего на твой взгляд не хватало команде, чтобы довести игру до победы?

– Думаю, нам не хватило второго забитого мяча. Если забили бы, довели бы игру до победы. Забили быстрый мяч, немного не поверили своему счастью. В как-то все изменилось

– Насколько повреждение Ярослава Ракицкого повлияло на отрицательный результат?

– Конечно повлияло. Только он покинул поле, мы сразу пропустили. Два мяча пропустили. Когда человек был на поле, то сзади было все спокойно, надежно. Он ушел, это повлияло на нас.

– Ты забил очень эффектный гол. Можешь описать его?

– Действительно, гол получился хороший. Они побежали прессинговать, мы выбили мяч. Точно это сделали. Я его принял. Скажу, что на тренировках это постоянно отрабатываем. Каждый день. Хорошо, что удалось забить такой гол.

– Ты забил в этом сезоне 5 гол (всего свой 10 в УПЛ), в прошлом туре отыграл 50 игру в УПЛ. Личные достижения придают сил и вдохновения для решения важных командных задач?

– Да, действительно, личные достижения немного поднимают настроение и моральный дух мой. Хочется еще больше работать и приносить пользу команде.

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Черноморец Денис Янаков Ярослав Ракицкий
Андрей Витренко Источник: ФК Черноморец
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