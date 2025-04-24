Шевченко против Лужного. В Киеве состоится матч двух сборных
Событие накануне Конгресса УАФ
Как стало известно Sport.ua, 24 апреля, на УТК имени Виктора Банникова в Киеве состоится необычный матч между сборными, укомплектованными делегатами Конгресса УАФ, который пройдет завтра в Доме футбола.
По информации нашего источника, среди участников поединка будет немало известных в прошлом футболистов. Капитаном сборной, которую будет возглавлять легендарный тренер Виталий Кварцяный, будет экс-игрок национальной сборной Украины Олег Лужный, а в рядах их соперников будут президент УАФ Андрей Шевченко и бывший игрок национальной сборной Украины Владислав Ващук. Также не исключено, что сыграет еще один защитник главной команды страны – Александр Головко.
Ранее сообщалось о том, что в Первой лиге произошла громкая тренерская отставка.
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