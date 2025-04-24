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24 апреля 2025, 16:46 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:10
922
0

Шевченко против Лужного. В Киеве состоится матч двух сборных

Событие накануне Конгресса УАФ

24 апреля 2025, 16:46 | Обновлено 24 апреля 2025, 17:10
922
0
Шевченко против Лужного. В Киеве состоится матч двух сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, 24 апреля, на УТК имени Виктора Банникова в Киеве состоится необычный матч между сборными, укомплектованными делегатами Конгресса УАФ, который пройдет завтра в Доме футбола.

По информации нашего источника, среди участников поединка будет немало известных в прошлом футболистов. Капитаном сборной, которую будет возглавлять легендарный тренер Виталий Кварцяный, будет экс-игрок национальной сборной Украины Олег Лужный, а в рядах их соперников будут президент УАФ Андрей Шевченко и бывший игрок национальной сборной Украины Владислав Ващук. Также не исключено, что сыграет еще один защитник главной команды страны – Александр Головко.

Ранее сообщалось о том, что в Первой лиге произошла громкая тренерская отставка.

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Виталий Кварцяный Андрей Шевченко Олег Лужный Владислав Ващук Александр Головко инсайд конгресс УАФ Украинская ассоциация футбола
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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