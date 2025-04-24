ОФИЦИАЛЬНО. В Первой лиге состоялась громкая тренерская отставка

Руководство ФК ЮКСА, выступающего в Первой лиге Украины, официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Чирикалом.

Украинский специалист в начале июля 2023-го присоединился к команде как ассистент главного тренера, а уже в конце месяца полноценно возглавил команду.

После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе идет шестой в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, дающего прямую путевку УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЮКСА уволит тренера из-за нежелания специалиста ставить в стартовый состав команды сына легендарного бразильца.