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  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Первой лиге состоялась громкая тренерская отставка
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 14:56 |
629
1

ОФИЦИАЛЬНО. В Первой лиге состоялась громкая тренерская отставка

Дмитрий Чирикал покинул пост главного тренера ЮКСА

24 апреля 2025, 14:56 |
629
1
ОФИЦИАЛЬНО. В Первой лиге состоялась громкая тренерская отставка
ФК ЮКСА. Дмитрий Чирикал

Руководство ФК ЮКСА, выступающего в Первой лиге Украины, официально объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Чирикалом.

Украинский специалист в начале июля 2023-го присоединился к команде как ассистент главного тренера, а уже в конце месяца полноценно возглавил команду.

После 17 туров ЮКСА с 26 очками в активе идет шестой в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги, отставая на 3 балла от второго места, дающего прямую путевку УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЮКСА уволит тренера из-за нежелания специалиста ставить в стартовый состав команды сына легендарного бразильца.

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Дмитрий Чирикал ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины отставка чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЮКСА
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Артур Отаманчук
меньше надо было чирикать
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