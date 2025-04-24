Тренер английского клуба сделал важное заявление по игроку сборной Украины

Главный тренер «Плимута» Мирон Муслич заявил о том, что украинский защитник Максим Таловеров восстановился от травмы и попадет в заявку на предстоящий матч команды с «Престоном»:

«Максим Таловеров сообщил, что полностью здоров. Он будет в составе (прим. – в субботу).

Матч «Престон» – «Плимут» состоится 26 апреля в 17:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Максим Таловеров провел 31 матч на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что защитник сборной Украины вернется на поле после травмы еще в этом сезоне.