Защитник сборной Украины вернется на поле после травмы еще в этом сезоне
Максим Таловеров сообщил приятные новости
24-летний защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров сообщил, что сможет восстановиться скорее, чем отмечалось это ранее.
Об этом украинец сообщил в своих социальных сетях.
Таловеров проинформировал, что сейчас динамика восстановления положительная, и он сможет сыграть в двух последних матчах сезона.
Зимой 2025 года Максим Таловеров присоединился к английскому «Плимуту», который выступает в Чемпионшипе.
За «Плимут» успел сыграть 11 матчей и забил 2 мяча, один из которых – в ворота «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
Защитник сборной Украины получил травму 15 марта в матче за клуб. Впоследствии он присоединился к расположению национальной команды, но вынужден был его покинуть из-за травмированного колена.
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