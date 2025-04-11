Защитник сборной Украины вернется на поле после травмы еще в этом сезоне

24-летний защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров сообщил, что сможет восстановиться скорее, чем отмечалось это ранее.

Об этом украинец сообщил в своих социальных сетях.

Таловеров проинформировал, что сейчас динамика восстановления положительная, и он сможет сыграть в двух последних матчах сезона.

Зимой 2025 года Максим Таловеров присоединился к английскому «Плимуту», который выступает в Чемпионшипе.

За «Плимут» успел сыграть 11 матчей и забил 2 мяча, один из которых – в ворота «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Защитник сборной Украины получил травму 15 марта в матче за клуб. Впоследствии он присоединился к расположению национальной команды, но вынужден был его покинуть из-за травмированного колена.