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  4. Защитник сборной Украины вернется на поле после травмы еще в этом сезоне
Англия
11 апреля 2025, 16:02 |
796
3

Защитник сборной Украины вернется на поле после травмы еще в этом сезоне

Максим Таловеров сообщил приятные новости

11 апреля 2025, 16:02 |
796
3
Защитник сборной Украины вернется на поле после травмы еще в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний защитник английского «Плимута» и сборной Украины Максим Таловеров сообщил, что сможет восстановиться скорее, чем отмечалось это ранее.

Об этом украинец сообщил в своих социальных сетях.

Таловеров проинформировал, что сейчас динамика восстановления положительная, и он сможет сыграть в двух последних матчах сезона.

Зимой 2025 года Максим Таловеров присоединился к английскому «Плимуту», который выступает в Чемпионшипе.

За «Плимут» успел сыграть 11 матчей и забил 2 мяча, один из которых – в ворота «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

Защитник сборной Украины получил травму 15 марта в матче за клуб. Впоследствии он присоединился к расположению национальной команды, но вынужден был его покинуть из-за травмированного колена.

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Максим Таловеров Плимут травма травма колена сборная Украины по футболу
Александр Сильченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Mark4854590
Добре, що відновився швидко. От тільки Плімуту Таловєров навряд чи допоможе врятуватись
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