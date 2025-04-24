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  4. Куртуа намекнул, какой вратарь сыграет за Реал в субботу против Барселоны
Испания
24 апреля 2025, 22:55 |
1298
0

Куртуа намекнул, какой вратарь сыграет за Реал в субботу против Барселоны

Тибо готовится снова выйти в стартовом составе

24 апреля 2025, 22:55 |
1298
0
Куртуа намекнул, какой вратарь сыграет за Реал в субботу против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа намекнул, какой вратарь будет играть в финальном матче Кубка Испании, который состоится в субботу, 26 апреля.

«Я был спокойным в первом тайме матча против «Хетафе». Второй тайм был более сложным. Однако я остался сосредоточенным и сохранил ворота на замке. Я надеюсь повторить это в субботу», – сказал Тибо.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже выбрал голкипера на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны» – сыграет Тибо Куртуа. Ранее стало известно, почему Карло решил не выпускать Андрея Лунина.

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: Infobae
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