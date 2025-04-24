Куртуа намекнул, какой вратарь сыграет за Реал в субботу против Барселоны

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа намекнул, какой вратарь будет играть в финальном матче Кубка Испании, который состоится в субботу, 26 апреля.

«Я был спокойным в первом тайме матча против «Хетафе». Второй тайм был более сложным. Однако я остался сосредоточенным и сохранил ворота на замке. Я надеюсь повторить это в субботу», – сказал Тибо.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже выбрал голкипера на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны» – сыграет Тибо Куртуа. Ранее стало известно, почему Карло решил не выпускать Андрея Лунина.