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  4. Известно, почему Анчелотти решил не выпускать Лунина в финале Кубка Испании
Испания
22 апреля 2025, 01:00 |
285
1

Известно, почему Анчелотти решил не выпускать Лунина в финале Кубка Испании

Ожидается, что играть будет Тибо Куртуа

22 апреля 2025, 01:00 |
285
1
Известно, почему Анчелотти решил не выпускать Лунина в финале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал голкипера на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 26 апреля в 23:00.

В стартовом составе должен выйти бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Журналист Onda Cero Фернандо Бургос объяснил, почему украинский голкипер Андрей Лунин останется в запасе на этот матч.

«Лунин был травмирован три недели, из-за этого он пропустил четыре матча. Это будет стоить ему финала», – сказал Бургос.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Тибо Куртуа Кубок Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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