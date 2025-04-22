Известно, почему Анчелотти решил не выпускать Лунина в финале Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выбрал голкипера на финальный матч Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 26 апреля в 23:00.

В стартовом составе должен выйти бельгийский вратарь Тибо Куртуа. Журналист Onda Cero Фернандо Бургос объяснил, почему украинский голкипер Андрей Лунин останется в запасе на этот матч.

«Лунин был травмирован три недели, из-за этого он пропустил четыре матча. Это будет стоить ему финала», – сказал Бургос.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.