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  4. Стало известно, какую сумму Ювентус предложит Шахтеру за Судакова
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 23:32 |
787
3

Стало известно, какую сумму Ювентус предложит Шахтеру за Судакова

Компенсация составит 40-50 миллионов евро

24 апреля 2025, 23:32 |
787
3
Стало известно, какую сумму Ювентус предложит Шахтеру за Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Сегодня, 24 апреля, известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Ювентус» начал переговоры с «Шахтером» по трансферу украинца. Итальянский журналист Марко Ди Натале подтвердил серьезную заинтересованность туринцев в переходе украинца и отметил, что «Ювентус» готов отдать за игрока 40-50 миллионов евро.

Интересно, что ранее «горняки» отклонили трансферное предложение «Наполи» на 40 миллионов евро, ведь хотели получить за Георгия 50 млн.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.

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трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков Ювентус
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Saltovka
Я на месте ахметова отдал бы Жору за эту сумму..
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+1
Fitness.sports
Твитнул, это каждый может
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0
Viktor Shuper
30 мішків картоплі, тож ясно)
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-2
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