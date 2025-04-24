Стало известно, какую сумму Ювентус предложит Шахтеру за Судакова

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

Сегодня, 24 апреля, известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Ювентус» начал переговоры с «Шахтером» по трансферу украинца. Итальянский журналист Марко Ди Натале подтвердил серьезную заинтересованность туринцев в переходе украинца и отметил, что «Ювентус» готов отдать за игрока 40-50 миллионов евро.

Интересно, что ранее «горняки» отклонили трансферное предложение «Наполи» на 40 миллионов евро, ведь хотели получить за Георгия 50 млн.

22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.