Стало известно, какую сумму Ювентус предложит Шахтеру за Судакова
Компенсация составит 40-50 миллионов евро
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
Сегодня, 24 апреля, известный журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Ювентус» начал переговоры с «Шахтером» по трансферу украинца. Итальянский журналист Марко Ди Натале подтвердил серьезную заинтересованность туринцев в переходе украинца и отметил, что «Ювентус» готов отдать за игрока 40-50 миллионов евро.
Интересно, что ранее «горняки» отклонили трансферное предложение «Наполи» на 40 миллионов евро, ведь хотели получить за Георгия 50 млн.
22-летний Судаков ранее давал понять, что хотел бы попробовать свои силы в одной из топ-лиг Европы.
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