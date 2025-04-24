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  4. Варди объяснил, почему уйдет из Лестера. Он продолжит играть в другом клубе
Англия
24 апреля 2025, 19:48 |
1366
0

Варди объяснил, почему уйдет из Лестера. Он продолжит играть в другом клубе

Английский форвард не намерен завершать карьеру

24 апреля 2025, 19:48 |
1366
0
Варди объяснил, почему уйдет из Лестера. Он продолжит играть в другом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

Легендарный форвард английского «Лестера» Джейми Варди объяснил свое решение покинуть родной клуб по завершению нынешнего сезона Английской Премьер-лиги. Форвард заявил, что планирует продолжить играть в футбол.

«Я был здесь так долго, что действительно думал, что это никогда не кончится. Мне было не только очень тяжело это писать, но и очень тяжело принять решение. «Лестер» был моим вторым домом, моей большой семьей, моей жизнью в течение 13 лет. Клуб, город, люди так много значат для меня и моей семьи.

Я хочу продолжать играть и делать то, что мне нравится больше всего – забивать голы. Надеюсь, будет еще один или два для «Лестера» к концу сезона и еще много в будущем. Возможно, мне уже 38, но у меня все еще есть желание и амбиции достичь гораздо большего», – сказал Варди.

38-летний футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. За это время он успел провести в составе команды 496 матчей, забив 198 голов и отдав 69 ассистам. Вместе с Лестером Варди сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отличился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда вошедший в историю АПЛ.

Кроме этого, в 2016 году Джейми признали лучшим футболистом Англии, а также дважды выигрывал с «лисами» Чемпионшип и по разу Кубок и Суперкубок Англии.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джейми Варди
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
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