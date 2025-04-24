Ведутся переговоры. Украинский легионер может сменить клуб уже летом
Максим Хлань привлекает внимание «Ягеллонии»
Украинский вингер «Лехии» Максим Хлань привлекает внимание «Ягеллонии», сообщает Дамиан Домитш.
По информации источника, клуб из Белостока нацелен на подписание 22-летнего украинца, соглашение которого с «Лехией» истекает этим летом. Максим продолжает вести переговоры по продлению контракта с клубом из Гданьска.
В текущем сезоне Максим Хлань провел 25 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что клуб Ла Лиги нацелился на вингера, которым интересовалось «Динамо».
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