Ведутся переговоры. Украинский легионер может сменить клуб уже летом

Украинский вингер «Лехии» Максим Хлань привлекает внимание «Ягеллонии», сообщает Дамиан Домитш.

По информации источника, клуб из Белостока нацелен на подписание 22-летнего украинца, соглашение которого с «Лехией» истекает этим летом. Максим продолжает вести переговоры по продлению контракта с клубом из Гданьска.

В текущем сезоне Максим Хлань провел 25 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что клуб Ла Лиги нацелился на вингера, которым интересовалось «Динамо».