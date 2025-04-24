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  4. Ведутся переговоры. Украинский легионер может сменить клуб уже летом
Польша
24 апреля 2025, 15:47 |
562
0

Ведутся переговоры. Украинский легионер может сменить клуб уже летом

Максим Хлань привлекает внимание «Ягеллонии»

24 апреля 2025, 15:47 |
562
0
Ведутся переговоры. Украинский легионер может сменить клуб уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский вингер «Лехии» Максим Хлань привлекает внимание «Ягеллонии», сообщает Дамиан Домитш.

По информации источника, клуб из Белостока нацелен на подписание 22-летнего украинца, соглашение которого с «Лехией» истекает этим летом. Максим продолжает вести переговоры по продлению контракта с клубом из Гданьска.

В текущем сезоне Максим Хлань провел 25 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что клуб Ла Лиги нацелился на вингера, которым интересовалось «Динамо».

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Максим Хлань Ягеллония Белосток Лехия Гданьск продление контракта трансферы чемпионат Польши по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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