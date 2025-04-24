Хави может возглавить итальянский клуб, заменив чемпиона мира и Европы
Испанец может статьи главным тренером «Комо»
Хави может стать тренером «Комо», сообщает Fichajes.
По информации источника, 45-летний специалист может заменить у руля команды Сеска Фабрегаса, который получил несколько интересных предложений, в том числе и от «РБ Лейпциг». Если Сеск примет одно из них, то, вероятно, Хави станет новым коучем «Комо».
После 33 туров Серии А «Комо» идет на 12-м месте, имея в своем активе 39 очков.
Сеск Фабрегас становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» совершила первый трансфер летнего окна.
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