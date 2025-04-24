Хави может возглавить итальянский клуб, заменив чемпиона мира и Европы

Хави может стать тренером «Комо», сообщает Fichajes.

По информации источника, 45-летний специалист может заменить у руля команды Сеска Фабрегаса, который получил несколько интересных предложений, в том числе и от «РБ Лейпциг». Если Сеск примет одно из них, то, вероятно, Хави станет новым коучем «Комо».

После 33 туров Серии А «Комо» идет на 12-м месте, имея в своем активе 39 очков.

Сеск Фабрегас становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» совершила первый трансфер летнего окна.