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Италия
24 апреля 2025, 18:27 | Обновлено 24 апреля 2025, 18:34
506
0

Хави может возглавить итальянский клуб, заменив чемпиона мира и Европы

Испанец может статьи главным тренером «Комо»

24 апреля 2025, 18:27 | Обновлено 24 апреля 2025, 18:34
506
0
Хави может возглавить итальянский клуб, заменив чемпиона мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Хави может стать тренером «Комо», сообщает Fichajes.

По информации источника, 45-летний специалист может заменить у руля команды Сеска Фабрегаса, который получил несколько интересных предложений, в том числе и от «РБ Лейпциг». Если Сеск примет одно из них, то, вероятно, Хави станет новым коучем «Комо».

После 33 туров Серии А «Комо» идет на 12-м месте, имея в своем активе 39 очков.

Сеск Фабрегас становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» совершила первый трансфер летнего окна.

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Хави Сеск Фабрегас РБ Лейпциг Комо назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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