Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма

Итальянский «Комо» активировал опцию выкупа испанского левого защитника каталонской «Барселоны» Алекса Валье, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, сумма трансфера 20-летнего футболиста составила 6 миллионов евро.

Во второй половине сезона 2024/25 Алекс Валье на правах аренды провел 11 матчей за «Комо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4.5 миллиона евро.

Ранее «Барселона» определилась с судьбой главного тренера команды Ханси Флика.