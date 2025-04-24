Испания24 апреля 2025, 13:27 |
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Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Каталонский клуб продал Алекса Валье в «Комо»
24 апреля 2025, 13:27 |
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Итальянский «Комо» активировал опцию выкупа испанского левого защитника каталонской «Барселоны» Алекса Валье, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, сумма трансфера 20-летнего футболиста составила 6 миллионов евро.
Во второй половине сезона 2024/25 Алекс Валье на правах аренды провел 11 матчей за «Комо», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4.5 миллиона евро.
Ранее «Барселона» определилась с судьбой главного тренера команды Ханси Флика.
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