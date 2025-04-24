Лидер Колоса рассказал, заплатил ли Суркис игрокам за победу против Шахтера

Лидер ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал, стимулировало ли «Динамо» игроков команды после сенсационной победы над «Шахтером» (4:2).

«Честно скажу, «Динамо» не стимулировало нас. Я думаю, такого больше не будет в нашем чемпионате. Во-первых – это запрещено, а во-вторых – судя по турнирной таблице, все уже решено», – сказал Велетень.

Ранее лидер «Колоса» Владислав Велетень вспомнил феерическую победу своей команды над донецким «Шахтером» в матче 25 тура УПЛ. Футболист заявил, что «горнякам» не удалось удивить команду Руслана Костышина.