Лидер Колоса рассказал, заплатил ли Суркис игрокам за победу против Шахтера
Владислав Велетень сообщил, что киевляне не стимулировали ковалевцев
Лидер ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал, стимулировало ли «Динамо» игроков команды после сенсационной победы над «Шахтером» (4:2).
«Честно скажу, «Динамо» не стимулировало нас. Я думаю, такого больше не будет в нашем чемпионате. Во-первых – это запрещено, а во-вторых – судя по турнирной таблице, все уже решено», – сказал Велетень.
Ранее лидер «Колоса» Владислав Велетень вспомнил феерическую победу своей команды над донецким «Шахтером» в матче 25 тура УПЛ. Футболист заявил, что «горнякам» не удалось удивить команду Руслана Костышина.
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