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  4. Лидер Колоса рассказал, заплатил ли Суркис игрокам за победу против Шахтера
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 19:02 |
1025
2

Лидер Колоса рассказал, заплатил ли Суркис игрокам за победу против Шахтера

Владислав Велетень сообщил, что киевляне не стимулировали ковалевцев

24 апреля 2025, 19:02 |
1025
2
Лидер Колоса рассказал, заплатил ли Суркис игрокам за победу против Шахтера
ФК Колос. Владислав Велетень

Лидер ковалевского «Колоса» Владислав Велетень рассказал, стимулировало ли «Динамо» игроков команды после сенсационной победы над «Шахтером» (4:2).

«Честно скажу, «Динамо» не стимулировало нас. Я думаю, такого больше не будет в нашем чемпионате. Во-первых – это запрещено, а во-вторых – судя по турнирной таблице, все уже решено», – сказал Велетень.

Ранее лидер «Колоса» Владислав Велетень вспомнил феерическую победу своей команды над донецким «Шахтером» в матче 25 тура УПЛ. Футболист заявил, что «горнякам» не удалось удивить команду Руслана Костышина.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Владислав Велетень
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Tom
Чим Суркіс міг стимулювати, якщо Суркіс не робить жодних трансферів, не купує жодних легіонерів і каже, що будемо працювати молодіжкою! В нього не має стільки грошей, як у Ахметова!
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+2
Gargantua81
да просто смысла уже нет тратиться 
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