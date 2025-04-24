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  4. Лидер Колоса объяснил, как команда Костышина сумела шокировать Шахтер в УПЛ
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 11:16 |
173
1

Лидер Колоса объяснил, как команда Костышина сумела шокировать Шахтер в УПЛ

Владислав Велетень доволен своей игрой в матче против «горняков»

24 апреля 2025, 11:16 |
173
1
Лидер Колоса объяснил, как команда Костышина сумела шокировать Шахтер в УПЛ
ФК Колос. Владислав Велетень

Лидер «Колоса» Владислав Велетень вспомнил феерическую победу своей команды над донецким «Шахтером» в матче 25 тура УПЛ. Футболист заявил, что «горнякам» не удалось удивить команду Руслана Костышина.

– Владислав, поздравляю вас с победой над Шахтером. Расскажите, благодаря чему удалось одолеть действующего чемпиона Украины?

– Спасибо за приветствие. Во-первых, нам удалось добиться результата благодаря желанию и дисциплине. Когда пришел Руслан Владимирович Костышин, мы все матчи хорошо играли. Но, например, с Движением (0:1) чуть-чуть не хватило концентрации, а если ее теряешь хоть на пару минут, то любой соперник в УПЛ может наказать.

– В этом матче Шахтер вас чем-то удивил?

– Если честно, то нет. Мы прекрасно понимали, как играет Шахтер, и наш тренерский штаб подробно разобрал соперника. Руслан Владимирович сказал, что защитники должны играть в высокой линии, если кому-то из игроков Шахтера удастся убежать, это будет тренерская вина и он нам ни слова не скажет.

– Вы отличились голом и тремя ассистами. Расскажите о вашей феерии.

– Я всегда стараюсь играть вперед, на атаку. В матче против Шахтера у меня получилось практически все. В других играх бывало, что отдаешь передачу, но она не заканчивается голом, а в этом поединке все пошло как по маслу.

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Владислав Велетень Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Колос
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Xvalenok03
Если они так же будут с динамой играть, то снимаю шляпу.
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