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Испания
24 апреля 2025, 15:02 | Обновлено 24 апреля 2025, 15:13
835
3

Фаворит на Золотой мяч привлекает внимание 3 клубов. Приоритетна цель

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», «Челси» и «Аль-Хиляль»

24 апреля 2025, 15:02 | Обновлено 24 апреля 2025, 15:13
835
3
Фаворит на Золотой мяч привлекает внимание 3 клубов. Приоритетна цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», «Челси» и «Аль-Хиляль», сообщает Fichajes.

По информации источника, все 3 клуба считают 28-летнего футболиста приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Рафинья может задуматься о том, чтобы покинуть испанский клуб. Причиной тому являются не самые лучшие финансовые условия, предлагаемые «Барселоной».

Рафинья является фаворитом на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport.

Ранее сообщалось о то, что «Барселона» приняла решение по Ямалю на фоне рекордных предложений.

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Рафинья Диас Манчестер Сити Челси Аль-Хиляль Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 3
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serhii88
Не зрозуміло навіщо йому міняти Барсу на Сіті і Челсі?! В плані результатів Барса зараз стабільніше буде ніж ці два клуби. Ось Аль-Хіляль, то тут усі можуть бути в плюсі. Барса норм виручить за гравця, а сам Рафінья отримає кругленький контракт. Але гадаю Рафінья ще пару сезонів пограє в Барсі, а потім можна і к шейхам.
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0
Перець
ціна питання і  питань нема
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0
Fitness.sports
Срна сказал что будущий обладатель золотого мяча это Мудрик.
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-1
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