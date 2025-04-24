Фаворит на Золотой мяч привлекает внимание 3 клубов. Приоритетна цель

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», «Челси» и «Аль-Хиляль», сообщает Fichajes.

По информации источника, все 3 клуба считают 28-летнего футболиста приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Рафинья может задуматься о том, чтобы покинуть испанский клуб. Причиной тому являются не самые лучшие финансовые условия, предлагаемые «Барселоной».

Рафинья является фаворитом на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport.

Ранее сообщалось о то, что «Барселона» приняла решение по Ямалю на фоне рекордных предложений.