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Испания
24 апреля 2025, 14:24 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:26
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Альгуасиль покинет Сосьедад после этого сезона

Скоро настанет конец 7-летней истории

24 апреля 2025, 14:24 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:26
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Альгуасиль покинет Сосьедад после этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

Испанский коуч Иманоль Альгуасиль покинет «Реал Сосьедад» по окончанию сезона, сообщают социальные сети испанского клуба.

53-летний специалист заявил руководству клуба о том. что покинет команду после этого сезона.

Альгуасиль руководит командой с 2018 года. Он смог вернуть команду в Лигу чемпионов по итогам сезона 2022/23, а в сезоне 2019/20 привел к победе в Кубке Испании.

На данный момент «Реал Сосьедад» идет на 9-м месте, имея в своем активе 42 очка.

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» потерпел фиаско и навредил не только себе, но и «Жироне».

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Иманоль Альгуасиль Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Сосьедад
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