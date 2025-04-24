ОФИЦИАЛЬНО. Альгуасиль покинет Сосьедад после этого сезона

Испанский коуч Иманоль Альгуасиль покинет «Реал Сосьедад» по окончанию сезона, сообщают социальные сети испанского клуба.

53-летний специалист заявил руководству клуба о том. что покинет команду после этого сезона.

Альгуасиль руководит командой с 2018 года. Он смог вернуть команду в Лигу чемпионов по итогам сезона 2022/23, а в сезоне 2019/20 привел к победе в Кубке Испании.

На данный момент «Реал Сосьедад» идет на 9-м месте, имея в своем активе 42 очка.

Ранее сообщалось о том, что «Реал Сосьедад» потерпел фиаско и навредил не только себе, но и «Жироне».