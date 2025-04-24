КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Накануне украинского Эль-Классико есть нервозность. Победить «Шахтер» для «Динамо» всегда приятно. Как вы подходите к этому матчу?

– Пожалуй, мы только завтра будем об этом разговаривать с тренером. Никак пока не готовились. Для нас Кубок такой же важный турнир. У нас есть задача выиграть Кубок, выиграть чемпионат.

Будь «Шахтер» на 5-м месте, а мы на 1-м – все равно это для нас принципиальный соперник. Мы будем настраиваться на победу. Я хочу вас пригласить на этот матч. Думаю, вам будет любопытно. Мы с нашей стороны будем делать все, чтобы победить и увеличить отрыв, – сказал Кабаев.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера»