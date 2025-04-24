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  4. КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 14:39 |
208
4

КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»

Полузащитник верит в успех киевлян в матче против «Шахтера»

24 апреля 2025, 14:39 |
208
4
КАБАЕВ: «Мы хотим победить Шахтер и увеличить отрыв от них в УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Кабаев поделился эмоциями от матча против донецкого «Шахтера» в 26 туре Украинской Премьер-лиги.

– Накануне украинского Эль-Классико есть нервозность. Победить «Шахтер» для «Динамо» всегда приятно. Как вы подходите к этому матчу?

– Пожалуй, мы только завтра будем об этом разговаривать с тренером. Никак пока не готовились. Для нас Кубок такой же важный турнир. У нас есть задача выиграть Кубок, выиграть чемпионат.

Будь «Шахтер» на 5-м месте, а мы на 1-м – все равно это для нас принципиальный соперник. Мы будем настраиваться на победу. Я хочу вас пригласить на этот матч. Думаю, вам будет любопытно. Мы с нашей стороны будем делать все, чтобы победить и увеличить отрыв, – сказал Кабаев.

Уже совсем скоро, 27 апреля, донецкий «Шахтер» проведет матч против киевского «Динамо» в УПЛ. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 25 сыгранных матчей. В финальном матче Кубка Украины «Динамо» сыграет против донецкого «Шахтера»

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Владислав Кабаев
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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SPARTAK
Ну пусть не мечтают Дырявые Даунамовцы! От международного красно-белого спортивного общества Спартак искренние пожелания успеха братскому донецкому Шахтёру! Ждём 5:0👍
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