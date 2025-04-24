«Без Родриго мы играли лучше». Реакция фанов на тяжелую победу Реала

В среду, 23 апреля, в матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» принимал мадридский «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил Арда Гюлер.

«Реал» больше владел мячом, но острых моментов больше было у «Хетафе». Тем не менее мадридский клуб получил три очка. В турнирной таблице «Реал» идет на втором месте. «Барселона» впереди на четыре балла.

Angel: Все играют отлично... за исключением Алабы, которого я считаю слабым. Надеюсь, так будет и дальше.

Aziz Habouria: Очень серьезный первый тайм, сложно ли так играть весь сезон?

juan francisco iglesias augustin: Гюлер играет решающую роль, он видит футбол на другом уровне!!!! Игрок стартового состава в финале Кубка, пожалуйста.

tschüss, faj: У нас могла бы быть вся эта магия Арды Гюлера весь сезон, если бы не упрямство Анчелотти... он видел, как Беллингхэм выглядит так, будто тащит тонну на своих плечах, команда застряла в важных матчах, а Карло все равно заставлял одних и тех же людей использовать разные тактические схемы.

Al-Azar: Очень расслабленно, даже кажется, что больше голов им и не требовалось.

Benjamin bomm: Без Родриго мы играли лучше, это продемонстрировал Арда Гюлер, вышедший в стартовом составе и уже забивший.

Emirzade Arif Bey: Анчелотти не видит истинного гения в Арде Гюлере.