«Без Родриго мы играли лучше». Реакция фанов на тяжелую победу Реала
«Реал» обыграл «Хетафе» и продолжает погоню за «Барселоной»
В среду, 23 апреля, в матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Хетафе» принимал мадридский «Реал». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол на 21-й минуте забил Арда Гюлер.
«Реал» больше владел мячом, но острых моментов больше было у «Хетафе». Тем не менее мадридский клуб получил три очка. В турнирной таблице «Реал» идет на втором месте. «Барселона» впереди на четыре балла.
Angel: Все играют отлично... за исключением Алабы, которого я считаю слабым. Надеюсь, так будет и дальше.
Aziz Habouria: Очень серьезный первый тайм, сложно ли так играть весь сезон?
juan francisco iglesias augustin: Гюлер играет решающую роль, он видит футбол на другом уровне!!!! Игрок стартового состава в финале Кубка, пожалуйста.
tschüss, faj: У нас могла бы быть вся эта магия Арды Гюлера весь сезон, если бы не упрямство Анчелотти... он видел, как Беллингхэм выглядит так, будто тащит тонну на своих плечах, команда застряла в важных матчах, а Карло все равно заставлял одних и тех же людей использовать разные тактические схемы.
Al-Azar: Очень расслабленно, даже кажется, что больше голов им и не требовалось.
Benjamin bomm: Без Родриго мы играли лучше, это продемонстрировал Арда Гюлер, вышедший в стартовом составе и уже забивший.
Emirzade Arif Bey: Анчелотти не видит истинного гения в Арде Гюлере.
⏸️ @GetafeCF 0-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2025
⚽ 21' @10ardaguler
👉 @Emirates pic.twitter.com/AFSuccoQmC
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