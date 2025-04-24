Монфис стал самым возрастным победителем матча в истории Мастерса в Мадриде

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал свою первую победу на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде с 2022 года, обыграв в первом раунде хорватского квалифайера Борну Гойо со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

38-летний француз, ранее дважды доходивший до четвертьфинала этого турнира, стал самым возрастным победителем матча в истории ATP Мастерс в Мадриде.

«В начале он сыграл всего одну вторую подачу, – сказал Монфис о Гойо. – У него был 94-процентный показатель первой подачи, он играл отлично. Я просто переждал и дал буре пройти, а потом начал использовать другие тактики. Стал подавать с киком, пытался изменить игру, возможно, позволить ему больше действовать, а самому не делать слишком много. В концовке он просто бегал, бегал за мячами. Это некрасивая победа, но все равно победа».

Француз трижды уступил свою подачу в первом сете, но затем отразил все четыре брейк-пойнта, которые соперник имел до конца матча. При счете 4:4 в решающем сете Монфис сделал ключевой брейк, после чего уверенно довел матч до победы. Он допустил всего 20 невынужденных ошибок против 37 у Гойо.

После проигранного первого сета Монфис занял более агрессивную позицию и сосредоточился на стабильности с задней линии. В концовке второй партии он запросил видеоповтор после того, как Гойо сыграл вблизи сетки и, казалось, почти дотянулся до мяча через нее, что запрещено правилами. Однако судья на вышке Мохамед Лаяни подтвердил, что Гойо коснулся мяча на своей стороне.